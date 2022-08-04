Главу Херсонской области госпитализировали и нашли ему замену

Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. Он доложил, что временно исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — написал в своем telegram-канале.
Ранее жителям Херсона удалось обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Отмечается, что в случае активации бомбы, могли пострадать люди, находившиеся рядом.
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