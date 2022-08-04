04 августа 2022

Главу Херсонской области госпитализировали и нашли ему замену

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Исполнять его обязанности будет председатель правительства Сергей Елисеев Фото:

Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. Он доложил, что временно исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.

«После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — написал в своем telegram-канале.

Ранее жителям Херсона удалось обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Отмечается, что в случае активации бомбы, могли пострадать люди, находившиеся рядом.

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Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. Он доложил, что временно исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. «После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — написал в своем telegram-канале. Ранее жителям Херсона удалось обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Отмечается, что в случае активации бомбы, могли пострадать люди, находившиеся рядом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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