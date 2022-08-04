Главу Херсонской области госпитализировали и нашли ему замену

05 августа 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Исполнять его обязанности будет председатель правительства Сергей Елисеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. Он доложил, что временно исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. «После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — написал в своем telegram-канале. Ранее жителям Херсона удалось обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Отмечается, что в случае активации бомбы, могли пострадать люди, находившиеся рядом.

Главу ВГА Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали. Он доложил, что временно исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев. «После очередного совещания с правительством Херсонской области ко мне подошел министр здравоохранения и стал настаивать на немедленном медобследовании. Я, конечно, отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации», — написал в своем telegram-канале. Ранее жителям Херсона удалось обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Взрывное устройство было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо. Отмечается, что в случае активации бомбы, могли пострадать люди, находившиеся рядом.