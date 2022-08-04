Молодой пермячке грозит тюрьма за секс с подростком

Разобраться в отношения молодых людей предстоит суду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд в Пермском районе рассмотрит уголовное дело против 18-летней девушки, которую обвиняют в сексуальных отношениях с 15-летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию, но по уголовному кодексу за это грозит срок. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Пермского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Следствием установлено, в апреле 2022 года обвиняемая совместно проживала и неоднократно вступала в половые сношения с 15-летним знакомым по обоюдному согласию», — говорится на сайте ведомства.

Указанная статья УК предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Виновность обвиняемой предстоит определить суду.