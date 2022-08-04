04 августа 2022

Молодой пермячке грозит тюрьма за секс с подростком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебный процесс, вынесение приговора
Разобраться в отношения молодых людей предстоит суду Фото:

Суд в Пермском районе рассмотрит уголовное дело против 18-летней девушки, которую обвиняют в сексуальных отношениях с 15-летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию, но по уголовному кодексу за это грозит срок. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Пермского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Следствием установлено, в апреле 2022 года обвиняемая совместно проживала и неоднократно вступала в половые сношения с 15-летним знакомым по обоюдному согласию», — говорится на сайте ведомства.

Указанная статья УК предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Виновность обвиняемой предстоит определить суду.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Суд в Пермском районе рассмотрит уголовное дело против 18-летней девушки, которую обвиняют в сексуальных отношениях с 15-летним парнем. Все происходило по обоюдному согласию, но по уголовному кодексу за это грозит срок. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Пермскому краю. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы Пермского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Следствием установлено, в апреле 2022 года обвиняемая совместно проживала и неоднократно вступала в половые сношения с 15-летним знакомым по обоюдному согласию», — говорится на сайте ведомства. Указанная статья УК предполагает наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. Виновность обвиняемой предстоит определить суду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...