Посол РФ Антонов обвинил США в абсурдной лжи про Россию

06 августа 2022 в 05:51 Размер текста - 17 +

Продовольственный кризис спровоцировал ряд причин, а не Россия, заявил Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Попытки США обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе полны абсурда и лжи. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы», — передает слова Анатолия Антонова пресс-служба посольства РФ в США в Telegram. Он подчеркнул, что текущая ситуация на мировом продовольственном рынке сложилась, благодаря целому ряду факторов. «Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся „усталость“ почв, изменение климата», — уточнил дипломат. Отдельное место в этом ряду причин занимает «массив» незаконных антироссийских санкций, подчеркнул посол. «Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями», — резюмировал Антонов. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Украина и Запад пытаются переложить ответственность за мировой голод «с больной головы на здоровую».

Попытки США обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе полны абсурда и лжи. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Попытки переложить всю ответственность на Россию абсурдны. Как всегда — много лжи. Заявления непрофессиональны, без должного анализа и понимания ситуации, а точнее желания разобраться в существе проблемы», — передает слова Анатолия Антонова пресс-служба посольства РФ в США в Telegram. Он подчеркнул, что текущая ситуация на мировом продовольственном рынке сложилась, благодаря целому ряду факторов. «Это последствия пандемии, перебои в цепочках поставок, инфляция, ускорившаяся урбанизация, накопившаяся „усталость“ почв, изменение климата», — уточнил дипломат. Отдельное место в этом ряду причин занимает «массив» незаконных антироссийских санкций, подчеркнул посол. «Ограничения намеренно составлены так, чтобы запутать и запугать зарубежные компании, максимально осложнить их сотрудничество с российскими предприятиями», — резюмировал Антонов. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Украина и Запад пытаются переложить ответственность за мировой голод «с больной головы на здоровую».