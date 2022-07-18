18 июля 2022

В МИД ответили на обвинения о причастности РФ к мировому кризису

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Комитет по бюджету. Курган, чиновники, заседание, депутаты, руки
Сергей Вершинин указал, что обвинения в адрес России абсолютно бездоказательны Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Россия не причастна в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН, передает РИА «Новости. Он считает, что именно сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировали возникновение макроэкономического кризиса. По его мнению, на это, в том числе, повлияли пандемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, а также рост инфляции.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предсказал мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. Он считает, что необходимо срочно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки.

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Россия не причастна в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН, передает РИА «Новости. Он считает, что именно сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировали возникновение макроэкономического кризиса. По его мнению, на это, в том числе, повлияли пандемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, а также рост инфляции. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предсказал мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. Он считает, что необходимо срочно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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