В МИД ответили на обвинения о причастности РФ к мировому кризису

19 июля 2022 в 02:38 Размер текста - 17 +

Сергей Вершинин указал, что обвинения в адрес России абсолютно бездоказательны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия не причастна в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН, передает РИА «Новости. Он считает, что именно сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировали возникновение макроэкономического кризиса. По его мнению, на это, в том числе, повлияли пандемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, а также рост инфляции. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предсказал мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. Он считает, что необходимо срочно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Россия не причастна в провоцировании глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. «Бездоказательные обвинения в адрес России вместо нормального объективного анализа причин нынешней ситуации отвергаем», — сказал Вершинин на мероприятии по продовольственной безопасности в штаб-квартире ООН, передает РИА «Новости. Он считает, что именно сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировали возникновение макроэкономического кризиса. По его мнению, на это, в том числе, повлияли пандемия COVID-19, восстановление после пандемии, просчеты в планировании, предшествующий экономический спад в ряде стран, а также рост инфляции. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предсказал мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. Он считает, что необходимо срочно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки.