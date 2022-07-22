Лавров ответил поговоркой на обвинения Запада и Украины

Спекуляции украинской и западной пропаганды против РФ — беспочвенны, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украинская и западная пропаганда перекладывает ответственность «с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить Россию в мировом голоде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — написал глава МИД РФ в своей статье для африканских СМИ, размещенной на сайте ведомства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. По его мнению, сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировал макроэкономический кризис после пандемии COVID-19.