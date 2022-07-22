Лавров ответил поговоркой на обвинения Запада и Украины

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Международный Форум Добровольцев в Москве на ВДНХ. Москва, лавров сергей, портрет, гримаса
Спекуляции украинской и западной пропаганды против РФ — беспочвенны, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украинская и западная пропаганда перекладывает ответственность «с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить Россию в мировом голоде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — написал глава МИД РФ в своей статье для африканских СМИ, размещенной на сайте ведомства.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. По его мнению, сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировал макроэкономический кризис после пандемии COVID-19.

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Украинская и западная пропаганда перекладывает ответственность «с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить Россию в мировом голоде. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Хотел бы акцентировать, что спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы „экспортирует голод“, абсолютно беспочвенны. По сути, они представляют собой очередную попытку переложить ответственность с больной головы на здоровую», — написал глава МИД РФ в своей статье для африканских СМИ, размещенной на сайте ведомства. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в своем видеообращении предрек мировой голод из-за проблем с поставками из России и Украины. В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия не причастна к глобальному продовольственному кризису. По его мнению, сложности в обеспечении продовольственной безопасности спровоцировал макроэкономический кризис после пандемии COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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