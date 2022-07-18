Генсек ООН предрек мировой голод из-за ограничений поставок из РФ

19 июля 2022 в 01:11 Размер текста - 17 +

В ООН потребовали вернуть российское продовольствие на мировые рынки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Продовольствие из России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, иначе не удастся избежать голода в некоторых регионах мира. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры», — сказал Гутерреш в видеообращении, которое было распространено на конференции высокого уровня Генассамблеи всемирной организации по проблематике продовольственной безопасности, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо немедленно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки. Кроме того, он считает, что необходимо сохранить международную торговлю открытой. Ранее доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев говорил о том, что к 2023 году может начаться дефицит продовольствия, если Россия не возобновит экспорт в обычном режиме. По его мнению, опасность представляет не только будущий год, но и последующие. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Продовольствие из России и Украины необходимо вернуть на мировые рынки, иначе не удастся избежать голода в некоторых регионах мира. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш. «Мы рискуем столкнуться с голодом во многих регионах в этом году. В следующем году ситуация может быть еще хуже. Но мы можем избежать этой катастрофы, если будем действовать сейчас и если мы будем действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры», — сказал Гутерреш в видеообращении, которое было распространено на конференции высокого уровня Генассамблеи всемирной организации по проблематике продовольственной безопасности, передает РИА «Новости». По его словам, необходимо немедленно реинтегрировать производство продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России в мировые рынки. Кроме того, он считает, что необходимо сохранить международную торговлю открытой. Ранее доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса» РУДН Хаджимурад Белхароев говорил о том, что к 2023 году может начаться дефицит продовольствия, если Россия не возобновит экспорт в обычном режиме. По его мнению, опасность представляет не только будущий год, но и последующие.