Жители Перми высказали свое недовольство в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермякам не понравилось новое название одной из больниц города. По инициативе руководства медучреждения, городская больница №6 Орджоникидзевского района сменила свое название и теперь называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Горожане высказали свое недовольство в паблике «Пермь Лайф» в социальной сети «ВКонтакте».

«Медицина — наука! А не вот это вот все! Зачем это? Молитвами лечить будут и надеждой на высшие силы? Кошмар!», — пишет Майя Бармина. Дмитрий Чернышев решил ей ответить. «Все неверующие, пока здоровы», — пишет мужчина.

Других комментаторов тоже не обрадовала новость о новом названии. Они пишут, что теперь главврачом больницы поставят попа, а лечить будут молитвами. Некоторые говорят, что лучше бы сделали ремонт.

Ранее URA.RU писало, что в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край) использовались просроченные препараты. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.

Некоторые пользователи пишут, что главврачом поставят попа, а лечить будут молитвами Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»