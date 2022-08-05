Пермякам не понравилось новое название одной из больниц города. По инициативе руководства медучреждения, городская больница №6 Орджоникидзевского района сменила свое название и теперь называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Горожане высказали свое недовольство в паблике «Пермь Лайф» в социальной сети «ВКонтакте».
«Медицина — наука! А не вот это вот все! Зачем это? Молитвами лечить будут и надеждой на высшие силы? Кошмар!», — пишет Майя Бармина. Дмитрий Чернышев решил ей ответить. «Все неверующие, пока здоровы», — пишет мужчина.
Других комментаторов тоже не обрадовала новость о новом названии. Они пишут, что теперь главврачом больницы поставят попа, а лечить будут молитвами. Некоторые говорят, что лучше бы сделали ремонт.
Ранее URA.RU писало, что в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край) использовались просроченные препараты. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.
Некоторые пользователи пишут, что главврачом поставят попа, а лечить будут молитвами
Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»
Некоторые считают, что лучше бы сделали ремонт
Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»
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Пермякам не понравилось новое название одной из больниц города. По инициативе руководства медучреждения, городская больница №6 Орджоникидзевского района сменила свое название и теперь называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Горожане высказали свое недовольство в паблике «Пермь Лайф» в социальной сети «ВКонтакте». «Медицина — наука! А не вот это вот все! Зачем это? Молитвами лечить будут и надеждой на высшие силы? Кошмар!», — пишет Майя Бармина. Дмитрий Чернышев решил ей ответить. «Все неверующие, пока здоровы», — пишет мужчина. Других комментаторов тоже не обрадовала новость о новом названии. Они пишут, что теперь главврачом больницы поставят попа, а лечить будут молитвами. Некоторые говорят, что лучше бы сделали ремонт. Ранее URA.RU писало, что в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край) использовались просроченные препараты. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.