05 августа 2022

Пермяки оказались недовольны новым названием больницы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
Жители Перми высказали свое недовольство в социальной сети «ВКонтакте» Фото:

Пермякам не понравилось новое название одной из больниц города. По инициативе руководства медучреждения, городская больница №6 Орджоникидзевского района сменила свое название и теперь называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Горожане высказали свое недовольство в паблике «Пермь Лайф» в социальной сети «ВКонтакте».

«Медицина — наука! А не вот это вот все! Зачем это? Молитвами лечить будут и надеждой на высшие силы? Кошмар!», — пишет Майя Бармина. Дмитрий Чернышев решил ей ответить. «Все неверующие, пока здоровы», — пишет мужчина.

Других комментаторов тоже не обрадовала новость о новом названии. Они пишут, что теперь главврачом больницы поставят попа, а лечить будут молитвами. Некоторые говорят, что лучше бы сделали ремонт.

Ранее URA.RU писало, что в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край) использовались просроченные препараты. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.

Некоторые пользователи пишут, что главврачом поставят попа, а лечить будут молитвами
Некоторые считают, что лучше бы сделали ремонт

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Пермякам не понравилось новое название одной из больниц города. По инициативе руководства медучреждения, городская больница №6 Орджоникидзевского района сменила свое название и теперь называется «Больница Архангела Михаила и всех небесных сил». Горожане высказали свое недовольство в паблике «Пермь Лайф» в социальной сети «ВКонтакте». «Медицина — наука! А не вот это вот все! Зачем это? Молитвами лечить будут и надеждой на высшие силы? Кошмар!», — пишет Майя Бармина. Дмитрий Чернышев решил ей ответить. «Все неверующие, пока здоровы», — пишет мужчина. Других комментаторов тоже не обрадовала новость о новом названии. Они пишут, что теперь главврачом больницы поставят попа, а лечить будут молитвами. Некоторые говорят, что лучше бы сделали ремонт. Ранее URA.RU писало, что в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край) использовались просроченные препараты. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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