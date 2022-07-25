В пермской больнице использовали просроченные препараты

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Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта. Свердловская область, село Абрамово, прием у врача, медпункт, фельдшерско акушерский пункт, медицинский осмотр
Также в ФАПах не было некоторых необходимых препаратов Фото:

Прокуратура выявила нарушения в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край). В фельдшерско-акушерских пунктах больницы использовались просроченные препараты, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.

«Выявлено, что в ФАПах, расположенных в отдаленных территориях Красновишерского городского округа — д. Цепел, д. Антипина, п. Северный Колчим допущено использование медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Так, на момент проверки адреналин для инъекции с допустимым сроком использования отсутствовал», — говорится на сайте прокуратуры. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.

На момент проверки в ФАПах не было сформировано заявки на приобретение нужных лекарств и препаратов. Руководству районной больницы по итогам внесено представление. Также три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Прокуратура выявила нарушения в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край). В фельдшерско-акушерских пунктах больницы использовались просроченные препараты, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте. «Выявлено, что в ФАПах, расположенных в отдаленных территориях Красновишерского городского округа — д. Цепел, д. Антипина, п. Северный Колчим допущено использование медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Так, на момент проверки адреналин для инъекции с допустимым сроком использования отсутствовал», — говорится на сайте прокуратуры. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении. На момент проверки в ФАПах не было сформировано заявки на приобретение нужных лекарств и препаратов. Руководству районной больницы по итогам внесено представление. Также три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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