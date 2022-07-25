В пермской больнице использовали просроченные препараты

Также в ФАПах не было некоторых необходимых препаратов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура выявила нарушения в Красновишерской центральной районной больнице (Пермский край). В фельдшерско-акушерских пунктах больницы использовались просроченные препараты, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры на своем сайте.

«Выявлено, что в ФАПах, расположенных в отдаленных территориях Красновишерского городского округа — д. Цепел, д. Антипина, п. Северный Колчим допущено использование медицинских препаратов с истекшим сроком годности. Так, на момент проверки адреналин для инъекции с допустимым сроком использования отсутствовал», — говорится на сайте прокуратуры. Также в пунктах отсутствовал ряд необходимых препаратов, которые обязаны быть в лечебном учреждении.

На момент проверки в ФАПах не было сформировано заявки на приобретение нужных лекарств и препаратов. Руководству районной больницы по итогам внесено представление. Также три лица привлечены к дисциплинарной ответственности.