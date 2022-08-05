WSJ: Запад решил бороться с Россией старым методом

06 августа 2022 в 09:06 Размер текста - 17 +

Западные страны намерены бороться с РФ и КНР под предлогом развития сотрудничества, считают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда», которая ранее помогла одержать победу в двух мировых битвах и холодной войне. Об этом в своей статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил обозреватель Мишель Гурфинкель. «Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский „Римленд“, который противостоит враждебным континентальным державам Евразии Китаю и России. Такой подход имеет историческую подоплеку, поскольку основан на стратегиях Хэлфорда Маккиндера (1861—1947 гг.) и Николаса Спикмэна (1893—1943 гг.). Именно они были положены в основу оборонительной политики Британии, Америки и в целом Запада в годы Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны», — говорится в статье. По словам автора, разработка новой стратегической концепции Запада стала очевидна во время ближневосточного турне президента США Джо Байдена, а именно 14 июля на онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден). Изначально группа I2U2 была сформирована для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил I2U2 с «Четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад намерен бороться с Россией и Китаем с помощью возрождения концепции «Римленда», которая ранее помогла одержать победу в двух мировых битвах и холодной войне. Об этом в своей статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил обозреватель Мишель Гурфинкель. «Поддерживаемая США арка стратегического сотрудничества сейчас простирается от западной до восточной Евразии, формируя оборонительный океанский „Римленд“, который противостоит враждебным континентальным державам Евразии Китаю и России. Такой подход имеет историческую подоплеку, поскольку основан на стратегиях Хэлфорда Маккиндера (1861—1947 гг.) и Николаса Спикмэна (1893—1943 гг.). Именно они были положены в основу оборонительной политики Британии, Америки и в целом Запада в годы Первой мировой войны, Второй мировой войны и холодной войны», — говорится в статье. По словам автора, разработка новой стратегической концепции Запада стала очевидна во время ближневосточного турне президента США Джо Байдена, а именно 14 июля на онлайн-саммите четырехсторонней группы I2U2 (премьер-министр Израиля Яир Лапид, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Объединенных Арабских эмиратов Мухаммед ибн Заид и Байден). Изначально группа I2U2 была сформирована для развития сотрудничества по экономическим и технологическим вопросам, однако позже советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сравнил I2U2 с «Четырехсторонним диалогом по безопасности, представляющим собой находящийся в зачаточном состоянии индо-тихоокеанский альянс, куда входят США, Япония, Австралия и Индия».