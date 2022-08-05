Шумков призвал создавать новые рабочие места в Курганской области

В ходе встречи представители бизнес-сообщества обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с бизнес-сообществом территории обсудил создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся. Такая информация опубликована на сайте правительства региона.

«Вы все в этом зале являетесь работодателями. Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Шумков.

Губернатор подчеркнул, что в области построено пять индустриальных парков и поданы заявки на строительство еще двух. Около 400 предприятий воспользовались поддержкой в виде компенсации первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового оборудования. Вадим Шумков добавил, что правительство готово и дальше поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение и модернизацию предприятий. «Но одно из главных условий — обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников» — заявил он.

О том, что в регионе назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места, URA.RU сообщало ранее. Этой информацией в конце мая поделилось Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.