05 августа 2022

Шумков призвал создавать новые рабочие места в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод Тюменьремдормаш. Тюмень, работа, труд, завод, рабочая профессия, рабочий в каске, рабочий, тюменьремдормаш, производство
В ходе встречи представители бизнес-сообщества обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с бизнес-сообществом территории обсудил создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся. Такая информация опубликована на сайте правительства региона.

«Вы все в этом зале являетесь работодателями. Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Шумков.

Губернатор подчеркнул, что в области построено пять индустриальных парков и поданы заявки на строительство еще двух. Около 400 предприятий воспользовались поддержкой в виде компенсации первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового оборудования. Вадим Шумков добавил, что правительство готово и дальше поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение и модернизацию предприятий. «Но одно из главных условий — обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников» — заявил он.

О том, что в регионе назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места, URA.RU сообщало ранее. Этой информацией в конце мая поделилось Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с бизнес-сообществом территории обсудил создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся. Такая информация опубликована на сайте правительства региона. «Вы все в этом зале являетесь работодателями. Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Шумков. Губернатор подчеркнул, что в области построено пять индустриальных парков и поданы заявки на строительство еще двух. Около 400 предприятий воспользовались поддержкой в виде компенсации первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового оборудования. Вадим Шумков добавил, что правительство готово и дальше поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение и модернизацию предприятий. «Но одно из главных условий — обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников» — заявил он. О том, что в регионе назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места, URA.RU сообщало ранее. Этой информацией в конце мая поделилось Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...