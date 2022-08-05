Шумков призвал создавать новые рабочие места в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с бизнес-сообществом территории обсудил создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся. Такая информация опубликована на сайте правительства региона.
«Вы все в этом зале являетесь работодателями. Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Шумков.
Губернатор подчеркнул, что в области построено пять индустриальных парков и поданы заявки на строительство еще двух. Около 400 предприятий воспользовались поддержкой в виде компенсации первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового оборудования. Вадим Шумков добавил, что правительство готово и дальше поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение и модернизацию предприятий. «Но одно из главных условий — обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников» — заявил он.
О том, что в регионе назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места, URA.RU сообщало ранее. Этой информацией в конце мая поделилось Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с бизнес-сообществом территории обсудил создание новых рабочих мест и сохранение уже имеющихся. Такая информация опубликована на сайте правительства региона. «Вы все в этом зале являетесь работодателями. Я прошу вас приложить максимальные усилия для сохранения и создания новых рабочих мест», — сказал Шумков. Губернатор подчеркнул, что в области построено пять индустриальных парков и поданы заявки на строительство еще двух. Около 400 предприятий воспользовались поддержкой в виде компенсации первого взноса по договорам лизинга для приобретения нового оборудования. Вадим Шумков добавил, что правительство готово и дальше поддерживать инициативы предпринимателей, направленные на расширение и модернизацию предприятий. «Но одно из главных условий — обеспечение занятости жителей региона, а также достойный уровень оплаты труда работников» — заявил он. О том, что в регионе назвали предприятия, в которых быстрее всего растут зарплаты и создаются рабочие места, URA.RU сообщало ранее. Этой информацией в конце мая поделилось Главное управление по труду и занятости населения Курганской области.