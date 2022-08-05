За вахту тюменские сварщики могут заработать 486 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменским сварщикам предлагают заработать за вахту 486 тысяч рублей. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работу. Проезд и проживание сотруднику оплатит работодатель.

«Коллектив крупной строительной компании приглашает на постоянную работу сварщиков технологического оборудования и трубопроводов. Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская обл.), Кириши (Ленинградская обл.), Березники (Пермский край). Зарплата — от 302 до 486 тысяч рублей на руки», — говорится в объявлении на hh.ru.

Работодатель указал, что сотрудник должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет. Также за привод новых работников в коллектив сотрудник получит премию в размере пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени электросварщиков приглашают заработать почти 600 тысяч рублей. Вакансию разместил подрядчик СИБУРа.