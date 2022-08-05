05 августа 2022
04 августа 2022

В Тюмени ищут сварщиков на зарплату почти в полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За вахту тюменские сварщики могут заработать 486 тысяч рублей Фото:

Тюменским сварщикам предлагают заработать за вахту 486 тысяч рублей. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работу. Проезд и проживание сотруднику оплатит работодатель.

«Коллектив крупной строительной компании приглашает на постоянную работу сварщиков технологического оборудования и трубопроводов. Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская обл.), Кириши (Ленинградская обл.), Березники (Пермский край). Зарплата — от 302 до 486 тысяч рублей на руки», — говорится в объявлении на hh.ru.

Работодатель указал, что сотрудник должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет. Также за привод новых работников в коллектив сотрудник получит премию в размере пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени электросварщиков приглашают заработать почти 600 тысяч рублей. Вакансию разместил подрядчик СИБУРа.

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Тюменским сварщикам предлагают заработать за вахту 486 тысяч рублей. Вакансия опубликована на одной из площадок по поиску работу. Проезд и проживание сотруднику оплатит работодатель. «Коллектив крупной строительной компании приглашает на постоянную работу сварщиков технологического оборудования и трубопроводов. Работа в городе Туапсе (Краснодарский край), Усть-Луга (Ленинградская обл.), Кириши (Ленинградская обл.), Березники (Пермский край). Зарплата — от 302 до 486 тысяч рублей на руки», — говорится в объявлении на hh.ru. Работодатель указал, что сотрудник должен иметь опыт работы по специальности не менее трех лет. Также за привод новых работников в коллектив сотрудник получит премию в размере пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени электросварщиков приглашают заработать почти 600 тысяч рублей. Вакансию разместил подрядчик СИБУРа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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