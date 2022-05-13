Тюменским сварщикам предлагают почти 600 тысяч рублей за вахту. Вакансию разместил подрядчик СИБУРа

13 мая 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Заработать больше полумиллиона можно за три месяца вахты Фото: Анна Майорова © URA.RU Электросварщики, которые согласятся работать в Уватском районе Тюменской области (приравнен к районам Крайнего Севера), получат почти 600 тысяч рублей за одну вахту. Такую вакансию разместил подрядчик СИБУРа — компания «Промэкскавация». «Требуется электросварщик ручной дуговой сварки. Место работы — Уватский район. Пять вариантов вахты. Зарплата — от 144 до 588 тысяч рублей. Проезд и проживание оплачиваются компанией», — такую вакансию разместила компания «Промэкскавация». Отбор сотрудников будет тщательным. Они должны иметь опыт по специальности не менее трех лет и действующий сертификат на допуск к работам. Если его нет, то попытаться устроиться тоже можно, решающую роль сыграет квалификация. Сотрудникам предстоит выполнять работы по сварке трубопроводов и мостов. Трудиться нужно будет по вахтам. Есть пять вариантов: 24/6, 30/8, 45/11, 60/15 и 90/22. Максимальную зарплату в 588 000 рублей предлагают за трехмесячную вахту. При этом период межвахтовки также оплачивается и входит в эту сумму. Работодатель — компания «Промэкскавация». Согласно данным, размещенным на ее сайте, фирма выступала подрядчиком при строительстве тобольского завода «ЗапСибНефтехим» — проекта компании СИБУР. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Электросварщики, которые согласятся работать в Уватском районе Тюменской области (приравнен к районам Крайнего Севера), получат почти 600 тысяч рублей за одну вахту. Такую вакансию разместил подрядчик СИБУРа — компания «Промэкскавация». «Требуется электросварщик ручной дуговой сварки. Место работы — Уватский район. Пять вариантов вахты. Зарплата — от 144 до 588 тысяч рублей. Проезд и проживание оплачиваются компанией», — такую вакансию разместила компания «Промэкскавация». Отбор сотрудников будет тщательным. Они должны иметь опыт по специальности не менее трех лет и действующий сертификат на допуск к работам. Если его нет, то попытаться устроиться тоже можно, решающую роль сыграет квалификация. Сотрудникам предстоит выполнять работы по сварке трубопроводов и мостов. Трудиться нужно будет по вахтам. Есть пять вариантов: 24/6, 30/8, 45/11, 60/15 и 90/22. Максимальную зарплату в 588 000 рублей предлагают за трехмесячную вахту. При этом период межвахтовки также оплачивается и входит в эту сумму. Работодатель — компания «Промэкскавация». Согласно данным, размещенным на ее сайте, фирма выступала подрядчиком при строительстве тобольского завода «ЗапСибНефтехим» — проекта компании СИБУР.