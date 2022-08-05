05 августа 2022

В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли женщину. Фото

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Пожар в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ). Екатеринбург, огонь, тушение пожара, последствия пожара, Мчс россии
Утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Щорса Фото:

Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Щорса, 30 в Екатеринбурге. На месте работали больше 20 пожарных, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире. Пожарные спасли из квартиры женщину и передали ее медикам. В 11:01 пожарные локализовали огонь», — рассказали в МЧС. На месте работают 21 спасатель и семь пожарно-спасательных машин.

Пожар произошел в многоэтажке на Щорса, 30
Фото:

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Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Щорса, 30 в Екатеринбурге. На месте работали больше 20 пожарных, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире. Пожарные спасли из квартиры женщину и передали ее медикам. В 11:01 пожарные локализовали огонь», — рассказали в МЧС. На месте работают 21 спасатель и семь пожарно-спасательных машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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