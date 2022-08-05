Утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Щорса
Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Щорса, 30 в Екатеринбурге. На месте работали больше 20 пожарных, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире. Пожарные спасли из квартиры женщину и передали ее медикам. В 11:01 пожарные локализовали огонь», — рассказали в МЧС. На месте работают 21 спасатель и семь пожарно-спасательных машин.
Пожар произошел в многоэтажке на Щорса, 30
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»