В Екатеринбурге из горящей многоэтажки спасли женщину. Фото

06 августа 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Утром в Екатеринбурге загорелась квартира на Щорса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Щорса, 30 в Екатеринбурге. На месте работали больше 20 пожарных, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире. Пожарные спасли из квартиры женщину и передали ее медикам. В 11:01 пожарные локализовали огонь», — рассказали в МЧС. На месте работают 21 спасатель и семь пожарно-спасательных машин. Пожар произошел в многоэтажке на Щорса, 30 Фото: «Инцидент. Екатеринбург», vk.com

Квартира загорелась на седьмом этаже девятиэтажного дома по адресу Щорса, 30 в Екатеринбурге. На месте работали больше 20 пожарных, рассказали URA.RU в ГУ МЧС по Свердловской области. «В 10:18 поступило сообщение о пожаре. На площади 20 квадратных метров горели личные вещи в квартире. Пожарные спасли из квартиры женщину и передали ее медикам. В 11:01 пожарные локализовали огонь», — рассказали в МЧС. На месте работают 21 спасатель и семь пожарно-спасательных машин.