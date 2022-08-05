05 августа 2022

Смог задержится в Челябинской области на несколько дней

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Смог, дым, неблагоприятные метеоусловия. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму
Жители жалуются на то, что в Челябинске нечем дышать Фото:

В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий объявлен до вечера 10 августа. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.

«3-10 августа 2022 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше, Магнитогорске», — говорится в сообщении.

Как отмечают в минэкологии Челябинской области, в последние дни в Челябинске регистрировались превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду. Превышения вызваны комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая предприятия, транспорт, объекты коммунальной инфраструктуры.

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В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий объявлен до вечера 10 августа. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр. «3-10 августа 2022 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше, Магнитогорске», — говорится в сообщении. Как отмечают в минэкологии Челябинской области, в последние дни в Челябинске регистрировались превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду. Превышения вызваны комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая предприятия, транспорт, объекты коммунальной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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