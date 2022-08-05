Смог задержится в Челябинской области на несколько дней

В Челябинской области режим неблагоприятных метеоусловий объявлен до вечера 10 августа. Об этом сообщает челябинский гидрометцентр.
«3-10 августа 2022 года в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. НМУ первой степени объявляется в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Аше, Карабаше, Магнитогорске», — говорится в сообщении.
Как отмечают в минэкологии Челябинской области, в последние дни в Челябинске регистрировались превышения загрязняющих веществ по сероводороду, взвешенным частицам, формальдегиду. Превышения вызваны комплексным воздействием всех источников загрязнения, включая предприятия, транспорт, объекты коммунальной инфраструктуры.
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