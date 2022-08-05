Экс-соратник Кадырова наградил юного курганского спасателя

Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту проходило со 2 по 5 августа в Оренбурге (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Максим Яковлев из Кургана выиграл Первенство МЧС России по пожарно-спасательному спорту. Награду юному зауральцу лично вручил бывший помощник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова — Даниил Мартынов.

«Медали и диплом чемпиона Максим Яковлев получил из рук советника министра МЧС России полковника Даниила Мартынова», — написано в группе «ГУ МЧС России по Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». Упорство, воля к победе и ежедневные тренировки позволили продемонстрировать зауральцу достойный результат.

«По результатам Первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту среди юниоров Максим стал бронзовым призером в подъеме по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни. Он также стал чемпионом Первенства МЧС России по пожарно-спасательному спорту 2022 года в дисциплине „Полоса препятствий“», — указано в сообщении.

Даниил Мартынов до 2017 года являлся помощником Рамзана Кадырова. Позже он служил в управлении Росгвардии по Чечне, участвовал в спецоперации на Украине. По данным РБК, на сегодняшний день Мартынов претендует на должность заместителя министра РФ по делам гражданской обороны. В компетенции этого чиновника входит координирование деятельности спасательных формирований.

По словам источника московского издания, опубликованным на сайте, сейчас Даниил Мартынов постоянно сопровождает нового министра МЧС Александра Куренкова. Он присутствует на всех мероприятиях с его участием: на селекторе, оперативных совещаниях и прочих. Куренков представляет Мартынова, как доверенное лицо.