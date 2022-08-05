На челябинских соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

06 августа 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Он получил травмы при падении с мотоцикла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Миасское Красноармейского района 6 августа на областных соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», — рассказали в социальных сетях друзья погибшего. Мужчине было 53 года. Его знакомые подтвердили URA.RU, что он погиб именно на официальных соревнованиях. Соревнования по эндуро-кроссу на мотоциклах в селе Миасское входят в областной календарный план официальных физкультурных мероприятий Челябинской области. В пресс-службу минспорта региона направлен запрос, ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что по факту гибели спортсмена проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

В селе Миасское Красноармейского района 6 августа на областных соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», — рассказали в социальных сетях друзья погибшего. Мужчине было 53 года. Его знакомые подтвердили URA.RU, что он погиб именно на официальных соревнованиях. Соревнования по эндуро-кроссу на мотоциклах в селе Миасское входят в областной календарный план официальных физкультурных мероприятий Челябинской области. В пресс-службу минспорта региона направлен запрос, ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что по факту гибели спортсмена проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.