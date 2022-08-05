05 августа 2022

На челябинских соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен

© Служба новостей «URA.RU»
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Байк Фест в Логовушке. Курган, мотогонки, мотокросс, байк фест
Он получил травмы при падении с мотоцикла Фото:

В селе Миасское Красноармейского района 6 августа на областных соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», — рассказали в социальных сетях друзья погибшего.

Мужчине было 53 года. Его знакомые подтвердили URA.RU, что он погиб именно на официальных соревнованиях. Соревнования по эндуро-кроссу на мотоциклах в селе Миасское входят в областной календарный план официальных физкультурных мероприятий Челябинской области. В пресс-службу минспорта региона направлен запрос, ответ будет опубликован после получения.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что по факту гибели спортсмена проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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В селе Миасское Красноармейского района 6 августа на областных соревнованиях по мотокроссу погиб спортсмен. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. «Сегодня не стало нашего друга Коновалова Сергея. По трагической случайности он травмировался на соревнованиях, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Прощание и похороны состоятся ориентировочно во вторник», — рассказали в социальных сетях друзья погибшего. Мужчине было 53 года. Его знакомые подтвердили URA.RU, что он погиб именно на официальных соревнованиях. Соревнования по эндуро-кроссу на мотоциклах в селе Миасское входят в областной календарный план официальных физкультурных мероприятий Челябинской области. В пресс-службу минспорта региона направлен запрос, ответ будет опубликован после получения. В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области корреспонденту URA.RU сообщили, что по факту гибели спортсмена проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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