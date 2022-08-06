Filatov&Karas выступят на Дне города в Екатеринбурге

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Группа Filatov&Karas подтвердила выступление на Дне города в Екатеринбурге Фото:

Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, более известные как Filatov&Karas, выступят на Дне города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа. Об этом артисты заявили корреспонденту URA.RU.

«Мы выступим на Дне города», — подтвердили Filatov&Karas. Сегодня, 6 августа, артисты выступили на музыкальном мероприятии Summer Fest в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ранее URA.RU сообщало, что музыкальная группа Filatov&Karas выступит на эспланаде Плотинки в День города. Также агентство рассказывало, что в этом году власти учтут музыкальные интересы молодежной и взрослой аудитории. Во время празднования в Екатеринбурге перекроют центральные улицы.

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Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, более известные как Filatov&Karas, выступят на Дне города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа. Об этом артисты заявили корреспонденту URA.RU. «Мы выступим на Дне города», — подтвердили Filatov&Karas. Сегодня, 6 августа, артисты выступили на музыкальном мероприятии Summer Fest в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ранее URA.RU сообщало, что музыкальная группа Filatov&Karas выступит на эспланаде Плотинки в День города. Также агентство рассказывало, что в этом году власти учтут музыкальные интересы молодежной и взрослой аудитории. Во время празднования в Екатеринбурге перекроют центральные улицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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