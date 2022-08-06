Группа Filatov&Karas подтвердила выступление на Дне города в Екатеринбурге Фото: группа Filatov & Karas во «ВКонтакте»

Дмитрий Филатов и Алексей Осокин, более известные как Filatov&Karas, выступят на Дне города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа. Об этом артисты заявили корреспонденту URA.RU.

«Мы выступим на Дне города», — подтвердили Filatov&Karas. Сегодня, 6 августа, артисты выступили на музыкальном мероприятии Summer Fest в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Ранее URA.RU сообщало, что музыкальная группа Filatov&Karas выступит на эспланаде Плотинки в День города. Также агентство рассказывало, что в этом году власти учтут музыкальные интересы молодежной и взрослой аудитории. Во время празднования в Екатеринбурге перекроют центральные улицы.