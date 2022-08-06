Ramil остановил концерт в Екатеринбурге из-за тишины в зале

Певец Ramil остановил концерт в Екатеринбурге из-за тишины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Певец Рамиль Алимов, более известный как Ramil, остановил свое выступление в Екатеринбурге на фестивале Summer fest из-за тишины в зале. Об этом певец заявил со сцены.

«Стоп, стоп. Ребята [барабанщики], не играем. Знаете, так не пойдет. Я очень принципиальный тип и сюда тоже пришел не кукурузу охранять! Поэтому давайте хотя бы немножко улыбаться», — заявил артист.

После этого он продолжил выступление под бурную поддержку зрителей. А в конце песни похвалил свердловчан за отдачу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» проходит крупный музыкальный фестиваль. Мероприятие пройдет в два дня: 6 и 7 августа.