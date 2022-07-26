В Екатеринбурге за два дня выступят Билан, Бузова, Niletto и Rasa. Программа

27 июля 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Билеты на фестиваль стоят от 2500 до 10 тысяч рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU После масштабного фестиваля «Ночь музыки» екатеринбуржцев ждет не менее крупное музыкальное мероприятие Summer Fest. Оно пройдет в Екатеринбурге впервые. 18 музыкантов выступят на одной сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») в течение двух дней — 6 и 7 августа. URA.RU подготовило расписание выступлений, чтобы вы смогли попасть на концерт любимых музыкантов вовремя. «Зрителей ждут 18 полноценных концертов — каждый из артистов представит сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций», — говорится в анонсе Summer Fest. На одной сцене в первые выходные августа выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International, HammAli & Navai, Niletto, Леша Свик, Gayazov$ Brother$ и многие другие популярные артисты. Помимо прочего, на площадке МТС Live Hall будут проходить интерактивные развлечения, конкурсы, появится зона фудкорта. Стоимость билета за один день фестиваля — 2500 рублей, двухдневный абонемент обойдется в 3500 рублей, VIP-билет — 10 тысяч рублей за один день. Для удобства зрителей 6 и 7 августа будет курсировать бесплатный автобус от остановки ЭКСПО метро «Ботаническая». Последним крупным музыкальным фестивалем, прошедшим в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге, стала «Ночь музыки». В ходе мероприятия трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После масштабного фестиваля «Ночь музыки» екатеринбуржцев ждет не менее крупное музыкальное мероприятие Summer Fest. Оно пройдет в Екатеринбурге впервые. 18 музыкантов выступят на одной сцене МТС Live Hall (МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО») в течение двух дней — 6 и 7 августа. URA.RU подготовило расписание выступлений, чтобы вы смогли попасть на концерт любимых музыкантов вовремя. «Зрителей ждут 18 полноценных концертов — каждый из артистов представит сольную программу, состоящую из любимых всеми хитов и новых композиций», — говорится в анонсе Summer Fest. На одной сцене в первые выходные августа выступят Ольга Бузова, Дима Билан, Иванушки International, HammAli & Navai, Niletto, Леша Свик, Gayazov$ Brother$ и многие другие популярные артисты. Помимо прочего, на площадке МТС Live Hall будут проходить интерактивные развлечения, конкурсы, появится зона фудкорта. Стоимость билета за один день фестиваля — 2500 рублей, двухдневный абонемент обойдется в 3500 рублей, VIP-билет — 10 тысяч рублей за один день. Для удобства зрителей 6 и 7 августа будет курсировать бесплатный автобус от остановки ЭКСПО метро «Ботаническая». Последним крупным музыкальным фестивалем, прошедшим в ночь с 24 на 25 июня в Екатеринбурге, стала «Ночь музыки». В ходе мероприятия трое екатеринбуржцев устроили драку после концерта группы «АК-47», а в ходе выступления певицы МакSим на сцену выбежала фанатка, сбившая певицу с ног. URA.RU сообщало, что жители города забирались на крыши домов ради концерта исполнительницы.