06 августа 2022

МО РФ: ВСУ планируют обстрелять гражданских во время раздачи еды

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, гуманитарная помощь, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
ВСУ планируют обстрелять район в Славянске, в котором будут раздавать гумпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики планируют устроить провокацию в ДНР, обстреляв мирное население и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

«Командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов <…>. Для ее реализации в пригороде Славянска ДНР развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи», — заявляют в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области. 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.

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Украинские боевики планируют устроить провокацию в ДНР, обстреляв мирное население и беженцев во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию. «Командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов <…>. Для ее реализации в пригороде Славянска ДНР развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 года планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи», — заявляют в российском оборонном ведомстве. Ранее сообщалось, что украинские националисты расстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области. 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что критически важная инфраструктура ЗАЭС не пострадала, благодаря эффективным действиям ВС России. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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