В Минобороны раскрыли причину неудачи украинских боевиков

ВСУ не смогли нанести критический ущерб ЗАЭС, благодаря эффективной работе ВС России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные формирования не смогли нанести удар по критически важной инфраструктуре Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), благодаря умелой и грамотной работе Вооруженных сил России. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

«Так, 5 августа 2022 г., украинские националисты во время плановой смены сотрудников нанесли артиллерийский удар по территории Запорожской АЭС. <…> Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных Сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала», — говорится в заявлении российского оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что за 5 августа украинские националисты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. В Минобороны РФ отметили, что крупного пожара и возможной радиационной аварии на ЗАЭС удалось избежать лишь по счастливой случайности. Из-за обстрела ВСУ часть жителей города Энергодар остались без электричества. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупредил об опасности катастрофы из-за провокаций ВСУ, передает телеканал 360. Обстрел Запорожья связан с тем, что Россия взяла под контроль большую часть области в ходе спецоперации на Украине. Целью является демилитаризация Украины и помощь Донбассу, отмечал президент.