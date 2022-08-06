Курганцы называют перекресток, где произошло ДТП, проблемным Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В микрорайоне Заозерный в Кургане произошло ДТП с участием ребенка. На перекрестке проспекта Маршала Голикова и улицы Мальцева автомобиль, двигаясь на большой скорости, сбил мальчика на самокате. Видео опубликовано очевидцами в группе «ЧП Курган» социальной сети «ВКонтакте».

«На вид лет 9-10, реанимация приехала, успела, живой был, сама переживаю, крови много было. Спасибо большое беременной девушке, она врач, как я поняла, рядом была и помогала ему, пока не было скорой помощи», — комментирует в соцсети свидетель аварии Вера Москвина. «Когда мы прибежали, нам сказали, что увезли в очень тяжелом состоянии. Это все, что я знаю», — делится другой пользователь Алена Москвина.

Комментаторы паблика разделились во мнениях. Часть предположила, что водитель ехал на разрешающий сигнал светофора, а мальчик решил «проскочить» на самокате по зебре. Пользователи отмечали, что «дети в таком возрасте должны быть с родителями и не гонять на самокатах на красный светофор», часть обвинила водителя как человека, управляющего средством повышенной опасности, обсуждая, что «он мог бы притормозить, подъезжая к перекрестку». Курганцы также сообщают, что этот перекресток проблемный в городе. По неподтвержденной официально информации известно, что ребенок в коме. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области.