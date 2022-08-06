Путин раскрыл планы на строительство железных дорог в РФ

Владимир Путин назвал основные направления строительства железных дорог в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал основные направления строительства железных дорог в РФ. Среди них — подход к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба», — сказал глава государства в своем видеообращении к российским гражданам. По его словам, эти проекты весьма значимы для экономики РФ.