06 августа 2022

Путин раскрыл планы на строительство железных дорог в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал основные направления строительства железных дорог в РФ Фото:

Президент России Владимир Путин назвал основные направления строительства железных дорог в РФ. Среди них — подход к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба», — сказал глава государства в своем видеообращении к российским гражданам. По его словам, эти проекты весьма значимы для экономики РФ.

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Президент России Владимир Путин назвал основные направления строительства железных дорог в РФ. Среди них — подход к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительства Северного широтного хода и расширения Восточного полигона. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «Прежде всего имею в виду развитие Центрального транспортного узла и железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, строительство Северного широтного хода и расширение Восточного полигона, БАМа и Транссиба», — сказал глава государства в своем видеообращении к российским гражданам. По его словам, эти проекты весьма значимы для экономики РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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