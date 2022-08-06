06 августа 2022
05 августа 2022

Метеорологи предупредили о пожарной опасности в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие сутки в Тюменской области будет наблюдаться четвертый класс пожарной опасности Фото:

В Тюменской области 7 августа до 20:00 ожидается четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова. Об этом сообщают метеорологи на официальном сайте тюменского Гидрометцентра.

«Период предупреждения до 20:00 7 августа. Местами ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по шкале Нестерова», — говорится в сообщении. Помимо этого, в Тюменской области прогнозируются грозы.

По информации из открытых источников, шкала Нестерова применяется для определения горимости лесного покрова. Всего определяют пять классов пожарной опасности. В основном из-за жаркой погоды без дождей возникает угроза возникновения лесных пожаров.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», до 14 августа на территории Тюменской области осадков не ожидается. Кроме того, жара около 30 градусов сохранится до выходных.

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В Тюменской области 7 августа до 20:00 ожидается четвертый класс пожарной опасности по шкале Нестерова. Об этом сообщают метеорологи на официальном сайте тюменского Гидрометцентра. «Период предупреждения до 20:00 7 августа. Местами ожидается высокая пожарная опасность, 4 класс по шкале Нестерова», — говорится в сообщении. Помимо этого, в Тюменской области прогнозируются грозы. По информации из открытых источников, шкала Нестерова применяется для определения горимости лесного покрова. Всего определяют пять классов пожарной опасности. В основном из-за жаркой погоды без дождей возникает угроза возникновения лесных пожаров. По данным сервиса «Яндекс. Погода», до 14 августа на территории Тюменской области осадков не ожидается. Кроме того, жара около 30 градусов сохранится до выходных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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