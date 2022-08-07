РБК: Минтруд избавит россиянок от «стеклянного потолка»

Минтруд РФ займется проблемой гендерного неравенства, сообщают СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минтруд РФ приступил к проектировке национальной стратегии действий в интересах женщин. Проект призван до 2030 года помочь россиянкам преодолеть «стеклянный потолок» в виде карьерных ограничений по гендерному признаку. Это следует из документа ведомства.

«Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023—2030 годы будет направлена на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок, а также на преодоление стереотипных представлений об их социальных ролях», — пишет РБК, ссылаясь на материалы Минтруда, которые есть в распоряжении агентства. Подлинность документа подтвердил знакомый с ним источник.

По информации СМИ, формирование стратегии происходит под руководством первого замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной. Для реализации проекта была создана межведомственная рабочая группа. Предполагается, что воплощение результатов стратегического планирования будет совершенно в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

В агентстве также раскрыли предполагаемые приоритетные сферы действий в интересах женщин. Документ включит в себя десять направлений, в их числе: новые возможности занятости женщин на рынке труда; расширение участия женщин в сфере предпринимательства; создание условий для получения качественного образования; продвижение женского лидерства; расширение участия женщин в общественно-политической жизни; создание условий для сохранения здоровья женщин; профилактика социального неблагополучия женщин и другие.