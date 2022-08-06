Екатеринбуржцы изрезались стеклом при ограблении пункта выдачи. Видео

07 августа 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Неизвестные ограбили пункт выдачи KazanExpress Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двое полуголых мужчин ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33 в Екатеринбурге. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. «Всего украдено 30 заказов из 40, которые были в пункте выдачи. В украденных заказах было товаров на сумму около 22 тысяч рублей. Клиентам, которые лишились своих покупок, мы завтра привезем их заказы — за свой счет, разумеется. Общая сумма ущерба пока неизвестна», — рассказали URA.RU в пресс-службе KazanExpress. На видео, которое предоставили агентству, видно, как двое молодых мужчин — один в шортах и без футболки, второй в шортах и плаще, но тоже без футболки — сначала разбивают стеклянные двери тяжелой урной, затем руками пытаются убрать разбитое стекло и попасть внутрь. Затем взломщики идут в помещение, где хранятся товары. Они берут ящик и складывают туда заказы, а затем вместе с ним уходят. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там подтвердили информацию об ограблении и сказали, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции №1 Кировского района. «Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к нему», — рассказали в полиции. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу KazanExpress. На момент публикации ответ не поступил.

Двое полуголых мужчин ограбили пункт выдачи KazanExpress по адресу Первомайская, 33 в Екатеринбурге. Они разбили стеклянные двери и прорвались внутрь сквозь битое стекло. Ограбление попало на камеру видеонаблюдения. «Всего украдено 30 заказов из 40, которые были в пункте выдачи. В украденных заказах было товаров на сумму около 22 тысяч рублей. Клиентам, которые лишились своих покупок, мы завтра привезем их заказы — за свой счет, разумеется. Общая сумма ущерба пока неизвестна», — рассказали URA.RU в пресс-службе KazanExpress. На видео, которое предоставили агентству, видно, как двое молодых мужчин — один в шортах и без футболки, второй в шортах и плаще, но тоже без футболки — сначала разбивают стеклянные двери тяжелой урной, затем руками пытаются убрать разбитое стекло и попасть внутрь. Затем взломщики идут в помещение, где хранятся товары. Они берут ящик и складывают туда заказы, а затем вместе с ним уходят. URA.RU направило запрос в УМВД по Екатеринбургу, там подтвердили информацию об ограблении и сказали, что сообщение зарегистрировано в отделе полиции №1 Кировского района. «Сотрудники территориального ОВД проводят проверку по факту инцидента. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к нему», — рассказали в полиции. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-службу KazanExpress. На момент публикации ответ не поступил.