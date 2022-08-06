ХМАО отправит на Донбасс большую партию гуманитарных грузов

07 августа 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Крупная партия гуманитарного груза из ХМАО готовится к отправке на Донбасс Фото: Илья Московец © URA.RU Почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Югра Z Официально». «Югра вновь отправит около 60 тонн гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В Сургуте идет укомплектовка гуманитарного груза», — сообщает пресс-служба в соцсети. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг. Также гумкорпусом ХМАО совместно с департаментом молодежной политики была организована акция «молодежная коробка добра», в которую входит сувенир от отправителя, а также продукты питания длительного хранения и канцелярские товары. Часть груза направлена на нужды добровольцев из ХМАО. Ранее URA.RU рассказало, что добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь и передислоцировались в другие города Луганской народной республики. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Ранее из ХМАО уже было отправлено около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Югра Z Официально». «Югра вновь отправит около 60 тонн гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В Сургуте идет укомплектовка гуманитарного груза», — сообщает пресс-служба в соцсети. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг. Также гумкорпусом ХМАО совместно с департаментом молодежной политики была организована акция «молодежная коробка добра», в которую входит сувенир от отправителя, а также продукты питания длительного хранения и канцелярские товары. Часть груза направлена на нужды добровольцев из ХМАО. Ранее URA.RU рассказало, что добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь и передислоцировались в другие города Луганской народной республики. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Ранее из ХМАО уже было отправлено около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.