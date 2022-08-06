06 августа 2022
05 августа 2022

ХМАО отправит на Донбасс большую партию гуманитарных грузов

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Крупная партия гуманитарного груза из ХМАО готовится к отправке на Донбасс Фото:

Почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Югра Z Официально».

«Югра вновь отправит около 60 тонн гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В Сургуте идет укомплектовка гуманитарного груза», — сообщает пресс-служба в соцсети.

Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг. Также гумкорпусом ХМАО совместно с департаментом молодежной политики была организована акция «молодежная коробка добра», в которую входит сувенир от отправителя, а также продукты питания длительного хранения и канцелярские товары. Часть груза направлена на нужды добровольцев из ХМАО.

Ранее URA.RU рассказало, что добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь и передислоцировались в другие города Луганской народной республики. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Ранее из ХМАО уже было отправлено около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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Почти 60 тонн грузов собрали жители ХМАО для отправки на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Югра Z Официально». «Югра вновь отправит около 60 тонн гумпомощи для жителей ДНР и ЛНР. В Сургуте идет укомплектовка гуманитарного груза», — сообщает пресс-служба в соцсети. Груз состоит из традиционных «коробок добра», детских наборов, русскоязычных книг. Также гумкорпусом ХМАО совместно с департаментом молодежной политики была организована акция «молодежная коробка добра», в которую входит сувенир от отправителя, а также продукты питания длительного хранения и канцелярские товары. Часть груза направлена на нужды добровольцев из ХМАО. Ранее URA.RU рассказало, что добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь и передислоцировались в другие города Луганской народной республики. 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации Украины. Характер операции вынужденный, цель — защита жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Ранее из ХМАО уже было отправлено около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
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