04 августа 2022

Добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, война, разрушения, СВО, город мариуполь, разрушенный город
Добровольцы гумкорпуса из ХМАО покинули Мариуполь и направились в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО покинули Мариуполь и отправились в другие города Луганской народной республики. Об этом URA.RU рассказал председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов

«Гуманитарный добровольческий корпус снялся с Мариуполя и переехал в Луганскую народную республику, город Лисичанск. Там сейчас помощь очень нужна. С завтрашнего дня начинаем обеспечивать горячим питанием», — сказал Логинов.

Он добавил, что по возможности добровольцы корпуса будут работать на два города — Лисичанск и Северодонецк. «Сейчас Северодонецк полностью разрушен украинскими военными, перед отходом они даже взорвали все мосты. Ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы», — рассказал Логинов. На данный момент добровольцы настраивают работу лагеря в Лисичанске.

Ранее URA.RU писало, что добровольцы гумкорпуса из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов, однако добровольцы-медики из ХМАО, в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса», привезли необходимый запас лекарств.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО покинули Мариуполь и отправились в другие города Луганской народной республики. Об этом URA.RU рассказал председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов «Гуманитарный добровольческий корпус снялся с Мариуполя и переехал в Луганскую народную республику, город Лисичанск. Там сейчас помощь очень нужна. С завтрашнего дня начинаем обеспечивать горячим питанием», — сказал Логинов. Он добавил, что по возможности добровольцы корпуса будут работать на два города — Лисичанск и Северодонецк. «Сейчас Северодонецк полностью разрушен украинскими военными, перед отходом они даже взорвали все мосты. Ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы», — рассказал Логинов. На данный момент добровольцы настраивают работу лагеря в Лисичанске. Ранее URA.RU писало, что добровольцы гумкорпуса из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов, однако добровольцы-медики из ХМАО, в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса», привезли необходимый запас лекарств. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...