Добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь

05 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Добровольцы гумкорпуса из ХМАО покинули Мариуполь и направились в ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО покинули Мариуполь и отправились в другие города Луганской народной республики. Об этом URA.RU рассказал председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов «Гуманитарный добровольческий корпус снялся с Мариуполя и переехал в Луганскую народную республику, город Лисичанск. Там сейчас помощь очень нужна. С завтрашнего дня начинаем обеспечивать горячим питанием», — сказал Логинов. Он добавил, что по возможности добровольцы корпуса будут работать на два города — Лисичанск и Северодонецк. «Сейчас Северодонецк полностью разрушен украинскими военными, перед отходом они даже взорвали все мосты. Ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы», — рассказал Логинов. На данный момент добровольцы настраивают работу лагеря в Лисичанске. Ранее URA.RU писало, что добровольцы гумкорпуса из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов, однако добровольцы-медики из ХМАО, в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса», привезли необходимый запас лекарств. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО покинули Мариуполь и отправились в другие города Луганской народной республики. Об этом URA.RU рассказал председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов «Гуманитарный добровольческий корпус снялся с Мариуполя и переехал в Луганскую народную республику, город Лисичанск. Там сейчас помощь очень нужна. С завтрашнего дня начинаем обеспечивать горячим питанием», — сказал Логинов. Он добавил, что по возможности добровольцы корпуса будут работать на два города — Лисичанск и Северодонецк. «Сейчас Северодонецк полностью разрушен украинскими военными, перед отходом они даже взорвали все мосты. Ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы», — рассказал Логинов. На данный момент добровольцы настраивают работу лагеря в Лисичанске. Ранее URA.RU писало, что добровольцы гумкорпуса из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов, однако добровольцы-медики из ХМАО, в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса», привезли необходимый запас лекарств. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.