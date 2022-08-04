Добровольцы из ХМАО покинули Мариуполь

Волонтеры гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО покинули Мариуполь и отправились в другие города Луганской народной республики. Об этом URA.RU рассказал председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов
«Гуманитарный добровольческий корпус снялся с Мариуполя и переехал в Луганскую народную республику, город Лисичанск. Там сейчас помощь очень нужна. С завтрашнего дня начинаем обеспечивать горячим питанием», — сказал Логинов.
Он добавил, что по возможности добровольцы корпуса будут работать на два города — Лисичанск и Северодонецк. «Сейчас Северодонецк полностью разрушен украинскими военными, перед отходом они даже взорвали все мосты. Ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы», — рассказал Логинов. На данный момент добровольцы настраивают работу лагеря в Лисичанске.
Ранее URA.RU писало, что добровольцы гумкорпуса из ХМАО спасли жителей Мариуполя от дефицита лекарств. Тогда в единственной уцелевшей на тот момент больнице Мариуполя были проблемы с наличием медикаментов, однако добровольцы-медики из ХМАО, в составе «Гуманитарного добровольческого корпуса», привезли необходимый запас лекарств.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что основные цели операции — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Жителями ХМАО ранее было собрано около 70 тонн гуманитарной помощи для жителей Украины.
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