06 августа 2022
05 августа 2022

Мэр из ХМАО назвал причиной смога пожары в соседних районах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, пожарная машина, смог, задымление поселка, дым
Глава Советского считает, что главная причина смога в районе — пожары у соседей Фото:
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Лесные пожары в России

Мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Дым в основном тянет из Березовского района и со стороны заповедника, направление ветра — северный, северо-западный. При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров», — написал Кулагин в соцсети.

Также Кулагин призвал жителей не паниковать и сообщил, что ситуация под контролем. В районе работники администрации осуществляют мониторинг территории на личных и служебных автомобилях.

В то же время жители Советского района делятся в соцсетях видео и фото, на которых видна текущая ситуация с пожарами. Читатель URA.RU поделился актуальным видео.

Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары угрожают автомобилистам. Из-за смога на дорогах ограниченная видимость.

Видео: Советский район ХМАО, читатель URA.RU

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Мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дым в основном тянет из Березовского района и со стороны заповедника, направление ветра — северный, северо-западный. При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров», — написал Кулагин в соцсети. Также Кулагин призвал жителей не паниковать и сообщил, что ситуация под контролем. В районе работники администрации осуществляют мониторинг территории на личных и служебных автомобилях. В то же время жители Советского района делятся в соцсетях видео и фото, на которых видна текущая ситуация с пожарами. Читатель URA.RU поделился актуальным видео. Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары угрожают автомобилистам. Из-за смога на дорогах ограниченная видимость. Видео: Советский район ХМАО, читатель URA.RU
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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