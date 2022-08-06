Мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Дым в основном тянет из Березовского района и со стороны заповедника, направление ветра — северный, северо-западный. При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров», — написал Кулагин в соцсети.
Также Кулагин призвал жителей не паниковать и сообщил, что ситуация под контролем. В районе работники администрации осуществляют мониторинг территории на личных и служебных автомобилях.
В то же время жители Советского района делятся в соцсетях видео и фото, на которых видна текущая ситуация с пожарами. Читатель URA.RU поделился актуальным видео.
Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары угрожают автомобилистам. Из-за смога на дорогах ограниченная видимость.
Видео: Советский район ХМАО, читатель URA.RU
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