Мэр из ХМАО назвал причиной смога пожары в соседних районах. Видео

07 августа 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Глава Советского считает, что главная причина смога в районе — пожары у соседей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дым в основном тянет из Березовского района и со стороны заповедника, направление ветра — северный, северо-западный. При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров», — написал Кулагин в соцсети. Также Кулагин призвал жителей не паниковать и сообщил, что ситуация под контролем. В районе работники администрации осуществляют мониторинг территории на личных и служебных автомобилях. В то же время жители Советского района делятся в соцсетях видео и фото, на которых видна текущая ситуация с пожарами. Читатель URA.RU поделился актуальным видео. Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары угрожают автомобилистам. Из-за смога на дорогах ограниченная видимость. Видео: Советский район ХМАО, читатель URA.RU

Мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Дым в основном тянет из Березовского района и со стороны заповедника, направление ветра — северный, северо-западный. При смене ветра может потянуть дым с Октябрьского района, где много пожаров», — написал Кулагин в соцсети. Также Кулагин призвал жителей не паниковать и сообщил, что ситуация под контролем. В районе работники администрации осуществляют мониторинг территории на личных и служебных автомобилях. В то же время жители Советского района делятся в соцсетях видео и фото, на которых видна текущая ситуация с пожарами. Читатель URA.RU поделился актуальным видео. Ранее URA.RU сообщало, что лесные пожары угрожают автомобилистам. Из-за смога на дорогах ограниченная видимость. Видео: Советский район ХМАО, читатель URA.RU