Лесные пожары угрожают автомобилистам в ХМАО. Видео

05 августа 2022 в 13:14 Размер текста - 17 +

Лесные пожары приближаются к автотрассам Фото: Екатерина Сычкова Лесные пожары в ХМАО приблизились к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили корреспонденту URA.RU. «Едем, видимость метров десять, как будто сумерки, солнца вообще не видно. Наверное, друзья, я разворачиваюсь и еду домой обратно», — говорит автомобилист на трассе Игрим-Нижние Нарыкары. «Аж ком в горле, ужас. Это ж сколько горит! Ой-ой-ой, как горит! Мама моя родная», — беспокоится пассажирка на другом видео, снятом на этой же автодороге. В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог. При этом в случае увеличения интенсивности дыма и появлении открытых источников огня возле дороги лучше развернуться и отправиться в обратном направлении. Спасатели советуют ни в коем случае не останавливаться и не изучать обстановку. Сейчас в Югре зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным регионального МЧС. Согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Ранее URA.RU сообщало, что на помощь МЧС и Авиалесоохраны выдвинулись спецподразделения и авиация из других регионов. Спасатели рекомендуют гражданам, где повышенное задымление, не выходить из помещения, по возможности, надевать маски и респираторы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лесные пожары в ХМАО приблизились к дорогам и угрожают автомобилистам. Видео с места событий очевидцы предоставили корреспонденту URA.RU. «Едем, видимость метров десять, как будто сумерки, солнца вообще не видно. Наверное, друзья, я разворачиваюсь и еду домой обратно», — говорит автомобилист на трассе Игрим-Нижние Нарыкары. «Аж ком в горле, ужас. Это ж сколько горит! Ой-ой-ой, как горит! Мама моя родная», — беспокоится пассажирка на другом видео, снятом на этой же автодороге. В пресс-службе МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что при критическом ухудшении ситуации с лесными пожарами возможно перекрытие крайне опасных участков автодорог. При этом в случае увеличения интенсивности дыма и появлении открытых источников огня возле дороги лучше развернуться и отправиться в обратном направлении. Спасатели советуют ни в коем случае не останавливаться и не изучать обстановку. Сейчас в Югре зарегистрировано 58 лесных пожаров на площади более 40 тысяч гектаров, по данным регионального МЧС. Согласно космомониторингу авиалесоохраны России, в дыму сейчас находятся Ханты-Мансийск, Сургут, Нягань, Комсомольский, Югорск, Советский, Зеленоборск, Самза, Октябрьское, Игрим, Березово. Спутниковые снимки указывают на лидирующее положение ХМАО по лесным пожарам в России. Ранее URA.RU сообщало, что на помощь МЧС и Авиалесоохраны выдвинулись спецподразделения и авиация из других регионов. Спасатели рекомендуют гражданам, где повышенное задымление, не выходить из помещения, по возможности, надевать маски и респираторы.