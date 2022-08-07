Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
Amnesty International обвиняла ВСУ в нарушении военного права Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», — цитирует Reuters пресс-службу организации. В организации отметили, что поддерживают свои выводы, но сожалеют о «причиненной боли».

Ранее Amnesty International заявила, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что украинские националисты размещают технику в жилой застройке.

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Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», — цитирует Reuters пресс-службу организации. В организации отметили, что поддерживают свои выводы, но сожалеют о «причиненной боли». Ранее Amnesty International заявила, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что украинские националисты размещают технику в жилой застройке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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