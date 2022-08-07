Amnesty International извинилась за доклад с критикой ВСУ

Amnesty International обвиняла ВСУ в нарушении военного права Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Международная правозащитная организация Amnesty International извинилась за «страдания и гнев», которые могли быть вызваны докладом о нарушении Украиной гуманитарного права и правил ведения боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Amnesty International глубоко сожалеет о страданиях и гневе, которые вызвал наш доклад о боевых методах украинских военных. Приоритетом Amnesty International в этом и любом другом конфликте является обеспечение защиты гражданских лиц. Действительно, это было нашей единственной целью при публикации этого последнего исследования», — цитирует Reuters пресс-службу организации. В организации отметили, что поддерживают свои выводы, но сожалеют о «причиненной боли».

Ранее Amnesty International заявила, что присутствие ВСУ в жилых кварталах увеличивает риск для мирных жителей, потому что социальные объекты могут стать военными целями. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил организацию в попытке «переложить ответственность на жертву». Директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук уволилась и сказала, что надеялась донести свою позицию до организации, чтобы текст удалили, но этого не случилось.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что украинские националисты размещают технику в жилой застройке.