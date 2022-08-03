Правозащитники обвинили Украину в нарушении боевых действий

04 августа 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

Правозащитная организация отметила факт размещения боевой техники ВСУ в школах и больницах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики замечены в нарушении военного права. Об этом рассказал генсек Международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар. «Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах», — рассказала она, передает RT. Калламар привела в пример нанесение украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий. Специалисты Amnesty International пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Отмечается, что в Одессе украинские боевики размещали бронетехнику прямо в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте использовали здание университета в качестве военной базы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.

Украинские боевики замечены в нарушении военного права. Об этом рассказал генсек Международной правозащитной организации Amnesty International Агнес Калламар. «Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право при действиях в населенных районах», — рассказала она, передает RT. Калламар привела в пример нанесение украинскими боевиками ударов из жилых построек, размещение вооружений на территории объектов гражданской инфраструктуры в 19 городах и населенных пунктах Украины. При этом ВСУ не осуществляли эвакуацию мирного населения из соседних зданий. Специалисты Amnesty International пришли к выводу, что в 22 из 29 посещенных ими школ в юго-восточных областях Украины размещался либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. Отмечается, что в Одессе украинские боевики размещали бронетехнику прямо в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте использовали здание университета в качестве военной базы. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал Владимир Путин.