СМИ: визит Пелоси на Тайвань отложит выход iPhone 14

07 августа 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Чипы для Apple производят на Тайване Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем, в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena. В Китае запретили упоминать Тайвань или КНР в отгрузочных документах, а остров является поставщиком чипов для iPhone. «Apple является основным клиентом [тайваньской компании] TSMC, и компания поставляет чипы в компанию Pegatron в Китай, где собираются iPhone. Это, в свою очередь, означает, что часть, если не все оборудование, может быть возвращено обратно на Тайвань, что в результате задержит производство iPhone 14», — пишет GSM Arena. Издание отмечает, что вице-председателя компании Pegatron и топ-менеджеров TSMC заметили с Пелоси во время ее визита. Это может ужесточить торговую войну между Китаем и Тайванем, отмечает портал. Сообщается, что Apple проводит переговоры с партнерами из Тайваня и требует удалить или заменить все надписи «сделано на Тайване» или «Китайская республика». Пелоси приезжала на Тайвань 2 августа для выражения поддержки властям острова. В Китае негативно отнеслись к ее приезду, потому что не признают независимость Тайваня. Пекин ввел санкции против Пелоси и ее родственников, а также в отношении Тайваня, сообщает «Царьград». Также Китай проводит военные учения рядом с островом.

Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем, в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena. В Китае запретили упоминать Тайвань или КНР в отгрузочных документах, а остров является поставщиком чипов для iPhone. «Apple является основным клиентом [тайваньской компании] TSMC, и компания поставляет чипы в компанию Pegatron в Китай, где собираются iPhone. Это, в свою очередь, означает, что часть, если не все оборудование, может быть возвращено обратно на Тайвань, что в результате задержит производство iPhone 14», — пишет GSM Arena. Издание отмечает, что вице-председателя компании Pegatron и топ-менеджеров TSMC заметили с Пелоси во время ее визита. Это может ужесточить торговую войну между Китаем и Тайванем, отмечает портал. Сообщается, что Apple проводит переговоры с партнерами из Тайваня и требует удалить или заменить все надписи «сделано на Тайване» или «Китайская республика». Пелоси приезжала на Тайвань 2 августа для выражения поддержки властям острова. В Китае негативно отнеслись к ее приезду, потому что не признают независимость Тайваня. Пекин ввел санкции против Пелоси и ее родственников, а также в отношении Тайваня, сообщает «Царьград». Также Китай проводит военные учения рядом с островом.