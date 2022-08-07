СМИ: визит Пелоси на Тайвань отложит выход iPhone 14

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Чипы для Apple производят на Тайване Фото:
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Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем, в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В Китае запретили упоминать Тайвань или КНР в отгрузочных документах, а остров является поставщиком чипов для iPhone. «Apple является основным клиентом [тайваньской компании] TSMC, и компания поставляет чипы в компанию Pegatron в Китай, где собираются iPhone. Это, в свою очередь, означает, что часть, если не все оборудование, может быть возвращено обратно на Тайвань, что в результате задержит производство iPhone 14», — пишет GSM Arena.

Издание отмечает, что вице-председателя компании Pegatron и топ-менеджеров TSMC заметили с Пелоси во время ее визита. Это может ужесточить торговую войну между Китаем и Тайванем, отмечает портал. Сообщается, что Apple проводит переговоры с партнерами из Тайваня и требует удалить или заменить все надписи «сделано на Тайване» или «Китайская республика».

Пелоси приезжала на Тайвань 2 августа для выражения поддержки властям острова. В Китае негативно отнеслись к ее приезду, потому что не признают независимость Тайваня. Пекин ввел санкции против Пелоси и ее родственников, а также в отношении Тайваня, сообщает «Царьград». Также Китай проводит военные учения рядом с островом.

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Выпуск нового iPhone 14 задержится из-за ограничений, введенных Китаем, в связи с поездкой спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщает издание GSM Arena. В Китае запретили упоминать Тайвань или КНР в отгрузочных документах, а остров является поставщиком чипов для iPhone. «Apple является основным клиентом [тайваньской компании] TSMC, и компания поставляет чипы в компанию Pegatron в Китай, где собираются iPhone. Это, в свою очередь, означает, что часть, если не все оборудование, может быть возвращено обратно на Тайвань, что в результате задержит производство iPhone 14», — пишет GSM Arena. Издание отмечает, что вице-председателя компании Pegatron и топ-менеджеров TSMC заметили с Пелоси во время ее визита. Это может ужесточить торговую войну между Китаем и Тайванем, отмечает портал. Сообщается, что Apple проводит переговоры с партнерами из Тайваня и требует удалить или заменить все надписи «сделано на Тайване» или «Китайская республика». Пелоси приезжала на Тайвань 2 августа для выражения поддержки властям острова. В Китае негативно отнеслись к ее приезду, потому что не признают независимость Тайваня. Пекин ввел санкции против Пелоси и ее родственников, а также в отношении Тайваня, сообщает «Царьград». Также Китай проводит военные учения рядом с островом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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