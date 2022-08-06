Китай продолжит учения у берегов Тайваня

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Китай продлил период военных учений вблизи острова Тайвань Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения вблизи острова Тайвань в период с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря. Соответствующее заявление сделало Управление морской безопасности страны.

Из сообщения следует, что учения с боевыми стрельбами продлятся с 08.00 по местному времени (03.00 мск) субботы до 18.00 (13.00 мск) 15 августа, передает РИА «Новости». Вход судов в указанные на сайте районы на период учений запрещен.

Ранее Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Армия Китая начала масштабные военные учения в шести акваториях вокруг острова. Тайвань в ответ на военные учения КНР развернул патрульные силы и корабли воздушной разведки, а также перевел береговые ракеты в режим боевой готовности и выпустил предупредительные залпы.

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Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения вблизи острова Тайвань в период с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря. Соответствующее заявление сделало Управление морской безопасности страны. Из сообщения следует, что учения с боевыми стрельбами продлятся с 08.00 по местному времени (03.00 мск) субботы до 18.00 (13.00 мск) 15 августа, передает РИА «Новости». Вход судов в указанные на сайте районы на период учений запрещен. Ранее Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Армия Китая начала масштабные военные учения в шести акваториях вокруг острова. Тайвань в ответ на военные учения КНР развернул патрульные силы и корабли воздушной разведки, а также перевел береговые ракеты в режим боевой готовности и выпустил предупредительные залпы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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