Китай продолжит учения у берегов Тайваня

Китай продлил период военных учений вблизи острова Тайвань Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Народно-освободительная армия Китая проведет военные учения вблизи острова Тайвань в период с 6 по 15 августа в южной части Желтого моря. Соответствующее заявление сделало Управление морской безопасности страны.

Из сообщения следует, что учения с боевыми стрельбами продлятся с 08.00 по местному времени (03.00 мск) субботы до 18.00 (13.00 мск) 15 августа, передает РИА «Новости». Вход судов в указанные на сайте районы на период учений запрещен.

Ранее Китай выразили протест из-за визита спикера палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси на остров Тайвань, который власти КНР считают своей исторической территорией. Армия Китая начала масштабные военные учения в шести акваториях вокруг острова. Тайвань в ответ на военные учения КНР развернул патрульные силы и корабли воздушной разведки, а также перевел береговые ракеты в режим боевой готовности и выпустил предупредительные залпы.