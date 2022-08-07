Премьер Израиля объявил о выполнении всех целей операции в Газе

07 августа 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Израиль объявил об окончании военной операции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. «Лапид сказал главам властей в Отефе: „Цели достигнуты, продолжать операцию бесполезно“», — передает 13-й канал израильского телевидения. Это произошло после того, как Лапид посетил Южное командование вместе с главой израильского Минобороны Бенни Ганцем. Они оценили ситуацию вместе с генералами и другими официальными лицами, также премьер-министр пообщался с военными. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Израиль согласился не перемирие в секторе Газа при посредничестве Египта. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. В ходе ударов по Газе погибли 32 человека. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет, писали СМИ.

Израиль выполнил все цели военной операции в секторе Газа, поэтому нет смысла продолжать боевые действия. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапид. «Лапид сказал главам властей в Отефе: „Цели достигнуты, продолжать операцию бесполезно“», — передает 13-й канал израильского телевидения. Это произошло после того, как Лапид посетил Южное командование вместе с главой израильского Минобороны Бенни Ганцем. Они оценили ситуацию вместе с генералами и другими официальными лицами, также премьер-министр пообщался с военными. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Израиль согласился не перемирие в секторе Газа при посредничестве Египта. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. В ходе ударов по Газе погибли 32 человека. Палестинские радикалы обстреляли Израиль десятками ракет, писали СМИ.