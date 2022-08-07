The Jerusalem Post: Израиль согласился на перемирие в Газе

Израиль проводит операцию «Рассвет» в секторе Газа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Израиль согласился на перемирие в Газе, египетские переговорщики ожидают решения Палестины. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник.

«Израиль ведет переговоры о прекращении огня для прекращения операции „Рассвет“ при посредничестве Египта», — пишет The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что его страна работает над урегулированием конфликта Израиля и Газы.

Израильская армия в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. В результате ударов по сектору Газа погибли 32 человека, сообщает деловое издание «Взгляд». СМИ сообщали, что палестинские радикалы выпустили не менее 40 ракет по Израилю.