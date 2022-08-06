Артюхов восстановил справедливость в жилищной программе в ЯНАО

Дмитрий Артюхов дал возможность получить жилищный сертификат тем, кто выбыл из очереди Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов восстановил справедливость, распространив действие жилищных сертификатов на семьи, которые выбыли из очереди по достижению предельного возраста ожидания. Об этом он написал в личном telegram-канале.

«За 3 года мы существенно разгрузили очередь и восстановили справедливость — поддержку получили все, кто достиг предельного возраста 35+, годами ждал выплаты и выбыл из программы. Количество выплат выросло больше, чем вдвое, — с 500 до 1200», — сообщил Артюхов.

Речь идет о программе помощи молодым семьям. Для участия в программе нужно подать заявку через Госуслуги. Добавлена возможность подачи заявок через офисы МФЦ в Салехарде и Ноябрьске, Надыме и Шурышкарах. До конца года возможность подачи заявок через офисы МФЦ распространится на весь округ.

Ранее URA.RU рассказывало, что Дмитрий Артюхов пообещал решить жилищные проблемы депрессивного села. Для жителей Газ-Сале построят дома в Новом Уренгое и Тазовском.