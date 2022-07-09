09 июля 2022
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Глава ЯНАО приедет в депрессивное село округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов расскажет о переселении в Новый Уренгой и Тазовский Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Информация об этом появилась в личном telegram-канале главы региона.

«Как и обещал, завтра приеду в Газ-Сале. Приглашаю всех жителей на встречу, отвечу на ваши вопросы, расскажу о строительстве домов под переселение в Новом Уренгое и Тазовском», — уточнил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что депрессивное село Газ-Сале после диалога властей с населением решили сделать отдаленным районом поселка Тазовского. В населенном пункте с почти двухтысячным населением закрылись все предприятия. При этом жилой фонд в селе изношен на 80%, а большинство жителей являются бюджетниками.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Информация об этом появилась в личном telegram-канале главы региона. «Как и обещал, завтра приеду в Газ-Сале. Приглашаю всех жителей на встречу, отвечу на ваши вопросы, расскажу о строительстве домов под переселение в Новом Уренгое и Тазовском», — уточнил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что депрессивное село Газ-Сале после диалога властей с населением решили сделать отдаленным районом поселка Тазовского. В населенном пункте с почти двухтысячным населением закрылись все предприятия. При этом жилой фонд в селе изношен на 80%, а большинство жителей являются бюджетниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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