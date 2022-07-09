Глава ЯНАО приедет в депрессивное село округа

09 июля 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов расскажет о переселении в Новый Уренгой и Тазовский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Информация об этом появилась в личном telegram-канале главы региона. «Как и обещал, завтра приеду в Газ-Сале. Приглашаю всех жителей на встречу, отвечу на ваши вопросы, расскажу о строительстве домов под переселение в Новом Уренгое и Тазовском», — уточнил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что депрессивное село Газ-Сале после диалога властей с населением решили сделать отдаленным районом поселка Тазовского. В населенном пункте с почти двухтысячным населением закрылись все предприятия. При этом жилой фонд в селе изношен на 80%, а большинство жителей являются бюджетниками. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов приедет в Газ-Сале, которое называют самым депрессивным населенным пунктом ЯНАО. Информация об этом появилась в личном telegram-канале главы региона. «Как и обещал, завтра приеду в Газ-Сале. Приглашаю всех жителей на встречу, отвечу на ваши вопросы, расскажу о строительстве домов под переселение в Новом Уренгое и Тазовском», — уточнил Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что депрессивное село Газ-Сале после диалога властей с населением решили сделать отдаленным районом поселка Тазовского. В населенном пункте с почти двухтысячным населением закрылись все предприятия. При этом жилой фонд в селе изношен на 80%, а большинство жителей являются бюджетниками.