Экстремальная жара задержится в Челябинске на неделю

07 августа 2022 в 22:40 Размер текста - 17 +

Теплыми будут даже ночи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в период с 8 по 14 августа сохранится экстремально жаркая для августа погода. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такой прогноз дает сервис «Гисметео». По данным синоптиков, в понедельник, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь, температура воздуха до +27 градусов. Затем до пятницы станет жарче: от 28 до 30 градусов тепла. Местами ожидаются грозы и дожди. Будет дуть слабый ветер, который немного усилится к субботе. Также до конца недели по-летнему теплыми будут ночи, когда столбики термометра не опустятся ниже 17 градусов. Прохладнее станет в самом конце недели, 14 августа, но затем снова придет потепление. Ранее стало известно, что в Челябинской области до 10 августа продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Слабый ветер и инверсия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Предприятия на этот период должны снижать выбросы. Самым жарким днем будет 12 августа Скриншот c сайта Gismeteo

В Челябинске в период с 8 по 14 августа сохранится экстремально жаркая для августа погода. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такой прогноз дает сервис «Гисметео». По данным синоптиков, в понедельник, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь, температура воздуха до +27 градусов. Затем до пятницы станет жарче: от 28 до 30 градусов тепла. Местами ожидаются грозы и дожди. Будет дуть слабый ветер, который немного усилится к субботе. Также до конца недели по-летнему теплыми будут ночи, когда столбики термометра не опустятся ниже 17 градусов. Прохладнее станет в самом конце недели, 14 августа, но затем снова придет потепление. Ранее стало известно, что в Челябинской области до 10 августа продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Слабый ветер и инверсия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Предприятия на этот период должны снижать выбросы.