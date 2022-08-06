Экстремальная жара задержится в Челябинске на неделю

В Челябинске в период с 8 по 14 августа сохранится экстремально жаркая для августа погода. Столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такой прогноз дает сервис «Гисметео».
По данным синоптиков, в понедельник, 8 августа, ожидается переменная облачность, местами — небольшой дождь, температура воздуха до +27 градусов. Затем до пятницы станет жарче: от 28 до 30 градусов тепла. Местами ожидаются грозы и дожди. Будет дуть слабый ветер, который немного усилится к субботе. Также до конца недели по-летнему теплыми будут ночи, когда столбики термометра не опустятся ниже 17 градусов. Прохладнее станет в самом конце недели, 14 августа, но затем снова придет потепление.
Ранее стало известно, что в Челябинской области до 10 августа продлен режим неблагоприятных метеоусловий. Слабый ветер и инверсия способствуют накоплению в воздухе вредных веществ. Предприятия на этот период должны снижать выбросы.
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