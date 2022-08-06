В приходе Курганской епархии можно заказать отпевание онлайн

Теперь с новостями храмов Курганской области можно познакомиться не только в соцсетях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

У двух приходов Курганской епархии (храм Успения Пресвятой Богородицы и храм святой Матроны Московской) начали работать интернет-сайты. На одном из них каждый желающий с помощью виртуальных приложений может заказать необходимые требы (священнодействия и молитвословия, такие как: крещение, исповедь, венчание, отпевание, погребение и др. — прим. URA.RU).

«На сайте храма святой Матроны можно заказать требы через WhatsApp, Telegram, Viber». — указано на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам инициаторов, сайты сделаны для удобства прихожан.

Посетители интернет-ресурсов могут познакомиться с новостями приходской жизни, расписанием богослужений, а также историей каждого из приходов. Кроме того, на сайтах указана контактная информация для тех, кто желает оказать посильную помощь храмам.