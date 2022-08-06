06 августа 2022
05 августа 2022

В приходе Курганской епархии можно заказать отпевание онлайн

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход на Ганину Яму. Екатеринбург, храм на крови, верующие, церковь, вера
Теперь с новостями храмов Курганской области можно познакомиться не только в соцсетях Фото:

У двух приходов Курганской епархии (храм Успения Пресвятой Богородицы и храм святой Матроны Московской) начали работать интернет-сайты. На одном из них каждый желающий с помощью виртуальных приложений может заказать необходимые требы (священнодействия и молитвословия, такие как: крещение, исповедь, венчание, отпевание, погребение и др. — прим. URA.RU).

«На сайте храма святой Матроны можно заказать требы через WhatsApp, Telegram, Viber». — указано на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам инициаторов, сайты сделаны для удобства прихожан.

Посетители интернет-ресурсов могут познакомиться с новостями приходской жизни, расписанием богослужений, а также историей каждого из приходов. Кроме того, на сайтах указана контактная информация для тех, кто желает оказать посильную помощь храмам.

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У двух приходов Курганской епархии (храм Успения Пресвятой Богородицы и храм святой Матроны Московской) начали работать интернет-сайты. На одном из них каждый желающий с помощью виртуальных приложений может заказать необходимые требы (священнодействия и молитвословия, такие как: крещение, исповедь, венчание, отпевание, погребение и др. — прим. URA.RU). «На сайте храма святой Матроны можно заказать требы через WhatsApp, Telegram, Viber». — указано на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам инициаторов, сайты сделаны для удобства прихожан. Посетители интернет-ресурсов могут познакомиться с новостями приходской жизни, расписанием богослужений, а также историей каждого из приходов. Кроме того, на сайтах указана контактная информация для тех, кто желает оказать посильную помощь храмам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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