В приходе Курганской епархии можно заказать отпевание онлайн

У двух приходов Курганской епархии (храм Успения Пресвятой Богородицы и храм святой Матроны Московской) начали работать интернет-сайты. На одном из них каждый желающий с помощью виртуальных приложений может заказать необходимые требы (священнодействия и молитвословия, такие как: крещение, исповедь, венчание, отпевание, погребение и др. — прим. URA.RU).
«На сайте храма святой Матроны можно заказать требы через WhatsApp, Telegram, Viber». — указано на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам инициаторов, сайты сделаны для удобства прихожан.
Посетители интернет-ресурсов могут познакомиться с новостями приходской жизни, расписанием богослужений, а также историей каждого из приходов. Кроме того, на сайтах указана контактная информация для тех, кто желает оказать посильную помощь храмам.
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У двух приходов Курганской епархии (храм Успения Пресвятой Богородицы и храм святой Матроны Московской) начали работать интернет-сайты. На одном из них каждый желающий с помощью виртуальных приложений может заказать необходимые требы (священнодействия и молитвословия, такие как: крещение, исповедь, венчание, отпевание, погребение и др. — прим. URA.RU). «На сайте храма святой Матроны можно заказать требы через WhatsApp, Telegram, Viber». — указано на странице Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте». По словам инициаторов, сайты сделаны для удобства прихожан. Посетители интернет-ресурсов могут познакомиться с новостями приходской жизни, расписанием богослужений, а также историей каждого из приходов. Кроме того, на сайтах указана контактная информация для тех, кто желает оказать посильную помощь храмам.