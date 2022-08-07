Артистка 7 августа выступила на SummerFest в Екатеринбурге
Охрана Ольги Бузовой разогнала фанатов и журналистов, собравшихся у гримерки певицы, которая выступила 7 августа на SummerFest в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Охрана выгнала фанатов от гримерки Ольги Бузовой. Прессу тоже разогнали», — рассказал журналист.
Ольга Бузова — одна из хедлайнеров фестиваля Summer Fest, который стартовал 6 августа. Певица чуть было не опоздала на фестиваль. Ее рейс из Сочи в Екатеринбург задержали на три часа.
Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.
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