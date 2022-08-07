В Екатеринбурге охрана разогнала фанатов Бузовой от гримерки. Видео

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Ольга Бузова на премьере фильма Ёлки 8. Тюмень, бузова ольга
Артистка 7 августа выступила на SummerFest в Екатеринбурге Фото:

Охрана Ольги Бузовой разогнала фанатов и журналистов, собравшихся у гримерки певицы, которая выступила 7 августа на SummerFest в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Охрана выгнала фанатов от гримерки Ольги Бузовой. Прессу тоже разогнали», — рассказал журналист.

Ольга Бузова — одна из хедлайнеров фестиваля Summer Fest, который стартовал 6 августа. Певица чуть было не опоздала на фестиваль. Ее рейс из Сочи в Екатеринбург задержали на три часа.

Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.

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Охрана Ольги Бузовой разогнала фанатов и журналистов, собравшихся у гримерки певицы, которая выступила 7 августа на SummerFest в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Охрана выгнала фанатов от гримерки Ольги Бузовой. Прессу тоже разогнали», — рассказал журналист. Ольга Бузова — одна из хедлайнеров фестиваля Summer Fest, который стартовал 6 августа. Певица чуть было не опоздала на фестиваль. Ее рейс из Сочи в Екатеринбург задержали на три часа. Второй день SummerFest проходит в ЭКСПО. На URA.RU в режиме онлайн рассказывают, что прямо сейчас происходит на фестивале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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