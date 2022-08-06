Город в ХМАО будут патрулировать из-за пожаров

07 августа 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Добровольцы будут искать возгорания и информировать население Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Советский (ХМАО) будут патрулировать пожарные-добровольцы и волонтеры. Об этом сообщили на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте». «Пешее и автомобильное патрулирование границ райцентра начнется с завтрашнего дня силами членов добровольной пожарной охраны и волонтеров. В задачу входит обнаружение возгораний и информирование об этом оперативных служб, а также пресечение неправомерного посещения лесов гражданами, разъяснение жителям города о действии режима ЧС в лесах муниципального значения», — сообщили в администрации. Добровольцы будут работать ежедневно по 14 часов, в две смены. Решение о патрулировании границ Советского, примыкающих к лесному фонду было принято на рабочем совещании в администрации. Ранее URA.RU писало, что мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Советский (ХМАО) будут патрулировать пожарные-добровольцы и волонтеры. Об этом сообщили на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте». «Пешее и автомобильное патрулирование границ райцентра начнется с завтрашнего дня силами членов добровольной пожарной охраны и волонтеров. В задачу входит обнаружение возгораний и информирование об этом оперативных служб, а также пресечение неправомерного посещения лесов гражданами, разъяснение жителям города о действии режима ЧС в лесах муниципального значения», — сообщили в администрации. Добровольцы будут работать ежедневно по 14 часов, в две смены. Решение о патрулировании границ Советского, примыкающих к лесному фонду было принято на рабочем совещании в администрации. Ранее URA.RU писало, что мэр города Советский Александр Кулагин основной причиной задымления в городе и районе назвал ситуацию с природными пожарами в соседних районах. Свое обращение он написал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».