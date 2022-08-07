В ФРГ назвали главную ошибку Запада в отношении Украины

07 августа 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Сопредседатель АдГ Вайдель считает ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины Фото: Сергей Русанов © URA.RU Главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасении России о расширении НАТО. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, власти Москвы всегда были против приближения «вражеской силы» к своим границам, и вопрос Украины «уже на протяжении десятилетий считается красной линией». «И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин также указал Западу на его ошибку. По его словам, дальнейшее использование Западом санкционной политики в отношении РФ может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке. По его словам, такую ошибку нельзя будет исправить за пару дней.

Главной ошибкой Запада в отношении Украины стало то, что за страной не был закреплен нейтральный статус, несмотря на опасении России о расширении НАТО. Об этом заявила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель. По ее словам, власти Москвы всегда были против приближения «вражеской силы» к своим границам, и вопрос Украины «уже на протяжении десятилетий считается красной линией». «И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, — это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя», — добавила она. Ранее президент России Владимир Путин также указал Западу на его ошибку. По его словам, дальнейшее использование Западом санкционной политики в отношении РФ может привести к катастрофическим последствиям на мировом рынке. По его словам, такую ошибку нельзя будет исправить за пару дней.