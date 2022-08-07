В США назвали поставки оружия Украине мошенничеством

08 августа 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

CBS: лишь 30% западной военной помощи доходит до украинской армии Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большая часть военной артиллерии, которую Америка отправляет Украине, не доходит до конечных пунктов назначения. В этом уверена член палаты представителей конгресса США Лорен Бойберт. «Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество», — написала она в Twitter (заблокирован в РФ), прокомментировав документальный фильм телекомпании CBS. Там говорилось, что лишь около 30% поставок приходит в пункт назначения. Также другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин после просмотра фильма заявила, что всегда голосовала против предоставления военной помощи Киеву. Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн тоже уверен в том, что весомая часть помощи не доходит до передовой. Он возмущен тем, что западные страны до сих пор не позаботились о создании организации, занимающейся контролем за поставками оружия на Украину.

Большая часть военной артиллерии, которую Америка отправляет Украине, не доходит до конечных пунктов назначения. В этом уверена член палаты представителей конгресса США Лорен Бойберт. «Теперь, когда CBS показал это, то это совершенно нормально. Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество», — написала она в Twitter (заблокирован в РФ), прокомментировав документальный фильм телекомпании CBS. Там говорилось, что лишь около 30% поставок приходит в пункт назначения. Также другая республиканка из Палаты представителей Марджори Тейлор Грин после просмотра фильма заявила, что всегда голосовала против предоставления военной помощи Киеву. Ветеран морской пехоты США Энди Милбурн тоже уверен в том, что весомая часть помощи не доходит до передовой. Он возмущен тем, что западные страны до сих пор не позаботились о создании организации, занимающейся контролем за поставками оружия на Украину.