В Белом доме рассказали о стрессовом состоянии Зеленского

03 августа 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Белый дом: Джо Байден знает о стрессе Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден знает и понимает в каком стрессе находится украинский лидер Владимир Зеленский, он уважает президента Украины и готов дальше оказывать военную помощь Киеву. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга в Белом доме, транслируемом на YouTube. «[Президент США Джо Байден] много раз лично говорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и знает, понимает, в каком стрессе президент Зеленский». По словам представителя Белого дома, президент США уважает Зеленского и «в полной мере привержен дальнейшему оказанию поддержки Украине», — так Кирби прокомментировал сообщение газеты The New York Times, где заявлялось, что между американской администрацией и президентом Украины Владимиром Зеленским имеет место быть «глубокое недоверие». Американский дипломат не подтвердил, но и не опроверг приведенные сведения из СМИ. Ранее в газете The New York Times сообщалось, что «есть глубокое недоверие между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским, значительно большее, чем сообщается». Журналист Томас Фридман заявлял, что американские власти «в гораздо большей степени озабочены украинским руководством», чем дают понять в публичных выступлениях.

