Зеленский признал поражение ВСУ в ряде регионов

Он пожаловался на тяжелое положение ВСУ на Донбассе, Харьковщине и юге Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в довольно-таки тяжелом положении в ряде регионов. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
«Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине», — доложил он в своем telegram-канале.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались бесуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.
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