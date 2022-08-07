07 августа 2022
06 августа 2022
05 августа 2022

Житель ЯНАО сообщил о пожаре возле деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Горят торфяники. Тюмень, лесной пожар, горит лес, горят торфяники, торфяники горят
Пожар случился в районе деревни Ямгорт Фото:
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Лесные пожары в России

Возле деревни Ямгорт (ЯНАО) обнаружено задымление. О пожаре сообщил местный житель. Информация об этом опубликована на странице администрации Шурышкарского района в соцсети «ВКонтакте».

«Засушливое лето, сухие грозы нередко становятся причиной природных пожаров. Один из таких случаев произошел сегодня. Тревожный сигнал о случившемся пожаре поступил от местного жителя», — сообщили в администрации.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На территории Шурышкарского района до 1 сентября действует запрет разжигания костров и использования всех пожароопасных средств.

Ранее URA.RU писало, что в тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты.

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Возле деревни Ямгорт (ЯНАО) обнаружено задымление. О пожаре сообщил местный житель. Информация об этом опубликована на странице администрации Шурышкарского района в соцсети «ВКонтакте». «Засушливое лето, сухие грозы нередко становятся причиной природных пожаров. Один из таких случаев произошел сегодня. Тревожный сигнал о случившемся пожаре поступил от местного жителя», — сообщили в администрации. Пожар удалось оперативно ликвидировать. На территории Шурышкарского района до 1 сентября действует запрет разжигания костров и использования всех пожароопасных средств. Ранее URA.RU писало, что в тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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