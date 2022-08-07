Житель ЯНАО сообщил о пожаре возле деревни

Пожар случился в районе деревни Ямгорт Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Возле деревни Ямгорт (ЯНАО) обнаружено задымление. О пожаре сообщил местный житель. Информация об этом опубликована на странице администрации Шурышкарского района в соцсети «ВКонтакте».

«Засушливое лето, сухие грозы нередко становятся причиной природных пожаров. Один из таких случаев произошел сегодня. Тревожный сигнал о случившемся пожаре поступил от местного жителя», — сообщили в администрации.

Пожар удалось оперативно ликвидировать. На территории Шурышкарского района до 1 сентября действует запрет разжигания костров и использования всех пожароопасных средств.

Ранее URA.RU писало, что в тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты.