На ликвидацию лесных пожаров в ЯНАО бросили вертолеты и тракторы

В тушении лесных пожаров в округе участвует 152 человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты, сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии.

«6 августа на территории округа действует шесть природных пожаров на общей площади 697,5 га. Работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — указано в сообщении ведомства.

Сутками ранее площадь лесных пожаров на Ямале составляла 207,8 га. URA.RU также сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар.