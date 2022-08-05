05 августа 2022
04 августа 2022

На ликвидацию лесных пожаров в ЯНАО бросили вертолеты и тракторы

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В тушении лесных пожаров в округе участвует 152 человека Фото:
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Лесные пожары в России

В тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты, сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии.

«6 августа на территории округа действует шесть природных пожаров на общей площади 697,5 га. Работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — указано в сообщении ведомства.

Сутками ранее площадь лесных пожаров на Ямале составляла 207,8 га. URA.RU также сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар.

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В тушении природных пожаров в ЯНАО участвует 152 человека. Для ликвидации используется лесопожарное оборудование, машины, тракторы и вертолеты, сообщает окружной департамент природных ресурсов и экологии. «6 августа на территории округа действует шесть природных пожаров на общей площади 697,5 га. Работает автомобильная и тракторная техника, задействованы вертолеты с водосливными устройствами», — указано в сообщении ведомства. Сутками ранее площадь лесных пожаров на Ямале составляла 207,8 га. URA.RU также сообщало, что в нескольких километрах от поселка Лонгъюган Надымского района обнаружили лесной пожар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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