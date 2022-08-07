07 августа 2022
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05 августа 2022

Неизвестные украли игрушки с могилы маленького ребенка в Кургане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
Пост женщины о вандалах на кладбище вызвал бурную реакцию в интернете Фото:

Об украденной фигурке зайчика и сломанном глиняном гноме рассказала одна из жительниц Кургана. 5 августа она вместе с супругом приехала на Рябковское кладбище, чтобы навестить своего малолетнего сына.

«Подойдя к захоронению, мы увидели жуткую картину. Ранее с могилы нашего малыша украли все игрушки, которые висели на оградке и лежали рядом со дня похорон. Эти игрушки были данью памяти нашему ангелочку от всех, кто пришел его проводить в последний путь», — написала женщина в группе «ЧП Курган» в соцсети «Вконтакте».

Жительницу Куругана поразило «отсутствие совести и моральных принципов» у тех, кто ворует с кладбищ, а также причиняет ущерб захоронениям. «У меня вопрос к администрации кладбища: куда вы смотрите и почему бездействуете, в то время, когда вандалы громят могилы наших близких?» — спрашивает пользовательница соцсети.

Фигурка сломанного гнома была вырвана и брошена рядом с могилой
Фото:

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Об украденной фигурке зайчика и сломанном глиняном гноме рассказала одна из жительниц Кургана. 5 августа она вместе с супругом приехала на Рябковское кладбище, чтобы навестить своего малолетнего сына. «Подойдя к захоронению, мы увидели жуткую картину. Ранее с могилы нашего малыша украли все игрушки, которые висели на оградке и лежали рядом со дня похорон. Эти игрушки были данью памяти нашему ангелочку от всех, кто пришел его проводить в последний путь», — написала женщина в группе «ЧП Курган» в соцсети «Вконтакте». Жительницу Куругана поразило «отсутствие совести и моральных принципов» у тех, кто ворует с кладбищ, а также причиняет ущерб захоронениям. «У меня вопрос к администрации кладбища: куда вы смотрите и почему бездействуете, в то время, когда вандалы громят могилы наших близких?» — спрашивает пользовательница соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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