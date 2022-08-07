Жители Нижневартовска поспорили из-за фестиваля

08 августа 2022 в 05:25 Размер текста - 17 +

Спор случился из-за гастрономического фестиваля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) прошел летний гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Под постом о мероприятии, размещенном в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте», жители высказали противоположные мнения. «Фестиваль — пара палаток с выпечкой, одна палатка с шашлыком, плов, палатка, где варили пельмени и вареники, тир с шарами, грим для детей с одной рисующей девушкой (стояли час, так и не дождались своей очереди). На 3 оценка моя», — написала Анна Горбунова. «Согласна. Ощущение, что праздник ради продажи еды», — поделилась Мария Храмченко. «Наоборот, молодцы, что хоть начали организовывать много разных мероприятий — каждую неделю что-то, не припомню раньше такого. Да есть к чему стремится, но найдутся вечно недовольные», — прокомментировала Регина Петухова. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Мероприятие провели на территории Комсомольского озера.

В Нижневартовске (ХМАО) прошел летний гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Под постом о мероприятии, размещенном в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте», жители высказали противоположные мнения. «Фестиваль — пара палаток с выпечкой, одна палатка с шашлыком, плов, палатка, где варили пельмени и вареники, тир с шарами, грим для детей с одной рисующей девушкой (стояли час, так и не дождались своей очереди). На 3 оценка моя», — написала Анна Горбунова. «Согласна. Ощущение, что праздник ради продажи еды», — поделилась Мария Храмченко. «Наоборот, молодцы, что хоть начали организовывать много разных мероприятий — каждую неделю что-то, не припомню раньше такого. Да есть к чему стремится, но найдутся вечно недовольные», — прокомментировала Регина Петухова. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске из-за погоды решили перенести фестиваль «О, да! Еда!» на 7 августа. Мероприятие провели на территории Комсомольского озера.